Künstler Kurt Benning: Liebevoller Chronist der Oberpfalz

Mit dem Herzen in der Heimat

Die städtische Galerie im Cordonhaus in Cham widmet dem 2017 verstorbenen Künstler Kurt Benning jetzt eine umfassende Schau. Die Ausstellung "Die Entdeckung der Oberpfalz" zeigt Benning als frühen multimedialen Künstler. Neben den Fotografien umfasst die Ausstellung auch Videoarbeiten, großformatige Malereien und Zeichnungen.

Einen Schwerpunkt legt die Schau auf die Arbeiten Bennings, die in der Heimat entstanden sind oder von ihr handeln. Denn sein Herz blieb ein Leben lang in der Oberpfalz, sagt Kuratorin Anjalie Chaubal vom Cordonhaus in Cham. "Er war sicherlich ein Weltenbummler, der überall hingereist ist, der überall gelebt hat, in London. Aber er ist immer wieder hierhin zurückgekehrt, da er sich dem dem Ort und den Menschen sehr verbunden gefühlt hat."

Das einfache Leben in der Oberpfalz

Die Heimat, betrachtet aus dem Blickwinkel des Zurückkehrenden. Als junger Mann lernt er 1969 die Bewohner eines verfallenen Schlosses kennen. Mutter und Sohn, die auf dem Schloss, der Burg Treswitz ein einfaches, aber kreatives Leben führen. Sie ist Märchen-Autorin, er sammelt Bücher und führt Korrespondenz mit der ganzen Welt.

Für Benning werden sie bald zu einer Art Zweit-Familie. Er taucht tief in ihren Alltag ein und beginnt, das Leben der beiden fotografisch zu dokumentieren. Wie er sind die beiden kunstsinnigen Schlossbewohner eher Sonderlinge in der Gegend, sagt Anjalie Chaubal: "Kurt Benning als Mensch war ja auch so ein Outsider, der hat sich ja auch den gesellschaftlichen Normen überhaupt nicht unterwerfen wollen, der wollte autark sein und das war ihm das Allerwichtigste."

Er hält alles fest: Den Treppenaufgang, den Keller, Raumfluchten: die gesamte Ästhetik des eigentlich heruntergekommenen Schlosses. Daraus entsteht die Serie "Burgtreswitzmensch", Eigentum des Kolumba Museums in Köln. Und jetzt in Teilen auch in Cham zu sehen.

Die Vergänglichkeit des Vertrauten

Was macht die Zeit mit einem solchen vertrauten Ort? Als Kurt Benning nach Jahrzehnten zurückkehrt, findet er das Schloss verlassen und eingefallenen vor. Die Bewohner sind mittlerweile verstorben. Aber ihre Spuren sind noch da. Bücher und sogar die Klamotten der ehemaligen Bewohner. Wieder zieht Benning die Kamera und fotografiert.

Es sind Geschichten wie diese, die das Werk Kurt Bennings so wertvoll machen. Nicht zuletzt, weil sie ohne den Künstler, den genauen Beobachter, nie erzählt worden wären. In der Ausstellung in Cham wird Kurt Benning jetzt wiederentdeckt als einfühlsamer Chronist der Oberpfalz.