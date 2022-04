Kuriose Osterbräuche und Traditionen in der Oberpfalz

Wenn es um alte, überlieferte Osterbräuche und Traditionen in der Oberpfalz geht, ist Petra Vorsatz die ideale Ansprechpartnerin. Die Chefin des Weidener Kulturamtes kennt unzählige Bräuche. Teilweise gibt es sie noch und werden weiterhin gepflegt, andere hingegen sind schon in Vergessenheit geraten.

Hexen borgen an Karfreitag

Einige Überlieferungen machten damals noch Angst, heute kann man darüber nur noch schmunzeln. Ein Beispiel dafür ist der Karfreitag. Vielerorts wird an diesem Tag in der Oberpfalz nichts ausgeliehen. "Denn nur Hexen borgen am Karfreitag", erzählt sie im BR-Interview.

Wasser schöpfen für die Schönheit

Viele Osterbräuche sind uralt und stammen teilweise aus dem Mittelalter. Oft kommen sie aus der Landwirtschaft. Manchmal sorgen die Traditionen auch für Unausgewogenheit: Während die Männer nach der Ostermesse endlich wieder schlemmen dürfen - die Fastenzeit ist ja vorbei - sollten sich die jungen Frauen beeilen. Denn laut Petra Vorsatz sollen sie eilig aus einer Quelle Wasser schöpfen und sich gut waschen. Das bewahrt laut einer Überlieferung vor Schönheitsfehlern.

Doch es gib drei Bedingungen: Es darf dabei nicht gesprochen werden, es muss vor Sonnenaufgang geschehen und es muss fließendes Wasser sein. Die jungen Männer, so Vorsatz, haben sich oftmals einen Spaß daraus gemacht und haben die Mädchen dazu gebracht, doch etwas zu sagen. Ob es tatsächlich hilft? Wahrscheinlich braucht man dazu eine kräftige Portion Aberglaube.

Das traditionelle Osterkörbchen

Bei vielen Katholiken darf das Osterbrot zu den Feiertagen nicht fehlen. Denn in der Osternacht werden in der Kirche traditionell Speisen gesegnet. Der Weidener Pfarrer Johannes Lukas weiß, was alles in das traditionelle Körbchen darf. Fleisch, Eier und Brot, mehr braucht es eigentlich nicht, erklärt Lukas.

Aber es gibt auch viele regionale Traditionen, die von Ort zu Ort unterschiedlich sein können. "Bei uns zum Beispiel ist immer noch Salz dabei. Ei ohne Salz schmeckt auch nicht. Manche legen auch noch eine Flasche Wein in den Korb", berichtet der Pfarrer.

Bräuche und Traditionen. Die Oberpfalz ist voll davon, egal ob Ostern oder nicht. Die einen schwören darauf, für andere ist es Humbug. Doch eines haben sie gemeinsam: Sie liefern Gesprächsstoff - auch am Ostertisch.