Kuriose Kommunikation – Sonderausstellung in Nürnberg

Eine Zeitreise in die noch nicht besonders lang zurückliegende technische Vergangenheit unserer Kommmunikationsmittel unternimmt derzeit das Nürnberger Museum für Kommunikation mit einer Sonderausstellung. Unter dem Titel "Kuriose Kommunikation" sind dort Stücke zu finden, von denen manche skurril wirken oder so manche Besucher und Besucherinnen in ihre Kindheit zurückbeamen.

Telefon mit Wählscheibe – wer kennt es noch?

Sehr alt muss man nicht sein, um sich noch an das klackernde Geräusch zu erinnern, wenn die transparente Wählscheibe kurz nach dem Anschlag wieder zurück in ihre Ursprungsposition schnellte. Telefone mit Wählscheibe kennt Multimedia-Studentin Viktoria Reger allerdings nur noch aus den Erzählungen ihrer Eltern. Die 23-Jährige ist mit dem Smartphone aufgewachsen. Besonders für die jüngere Generation, aber nicht nur die, hält die aktuelle Sonderausstellung "Kuriose Kommunikation" den einen oder anderen "Aha-Effekt" bereit. Viktoria Regers Blick bleibt schon am Eingangsbereich der Ausstellung an einem goldgelben Marylin Monroe-Telefon stehen. Der Star im weißen Kleid steht in Anmutung einer Barbie-Puppe über einem angedeuteten Schacht. Ein voll funktionstüchtiges Telefon.