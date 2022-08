Kunstvoller Nuschelrock aus Wien: Das neue Album von Ariel Oehl

Es täte ihm leid, singt, nein, nuschelt Ariel Oehl auf dem Album-Opener von "Keine Blumen", begleitet vom schwebenden Glockensound eines Fender Rhodes. Die Anmutung ist fast sakral. Abbitte, bevor es überhaupt losgeht.

Besondere "Condition": Oehl ist Asperger-Autist

Vor vier Wochen hat Ariel Oehl in einem Podcast zum ersten Mal von seinem Autismus erzählt, seiner "Condition", wie er sagt. Von dem ständigen schlechten Gewissen, das er seit seiner Kindheit mit sich rumschleppt, der Angst, anderen auf die Füße zu treten. Ein Leben auf dem Sprung zur Entschuldigung. Anstrengend.

Aber womöglich rührt daher auch ein besonders empfindliches, ein achtsames Verhältnis zur Welt, das ihn zumindest von manchen seiner Geschlechtsgenossen abhebt. Er finde es erstaunlich, wie schwer es einigen Männern falle, sich aufrichtig zu entschuldigen, erzählt Oehl. Den Auftakt zu seinem neuen Album will er indes als Entschuldigung an seinen Sohn verstanden wissen, dafür, "dass ich ihm nicht diese heile Welt anbieten kann, die ich gerne würde. Und ich glaube, dieses Dilemma haben viele Eltern."

Wann ist ein Mann ein Mann?

Vater und Sohn, Freund und Geliebter – es sind verschiedene Rollen, die Oehl auf seinem neuen Album reflektiert. Männerbilder sind ein zentrales Thema für den österreichischen Elektro-Popper. Gleich der zweite Track auf der Platte widmet sich dem "schönen, fremden Mann", den Connie Francis in den Sechzigern noch als erotische Fantasie besungen hat. Von heute aus gesehen wirke dieser schöne Fremde eher gruselig, sagt Ariel Oehl: ein Teflon-Wesen, einer, der niemals weint, wie es im Song weiter heißt. Also noch nicht mal heimlich, wie Oehls Labelvater Herbert damals gegrönemeyert hat. Fast 40 Jahre ist das jetzt her. Und man fragt sich schon, ob sich da nichts verändert hat?

Jein – meint Oehl. Klar lebe er in einer Bubble, in der tradierte Männerbilder in Frage gestellt würden. "Aber für einen Großteil der Burschen haben sich die stereotypen Verhaltensmuster kaum geändert." Depressionen und Ängste seien bei Männern noch immer verpönt. Passend dazu lässt er den schönen, fremden Mann zu Tuttifrutti-Trap tanzen. Und nicht nur ihn. Tod und Trennung, Alkohol und Depression – die Themen auf dem neuen Album sind heavy, der Sound verstrahlt eher Fernsehgarten-Feeling.

Pillen-Pop mit verzögerter Wirkstofffreisetzung

Schwierige Themen anpacken, aber die Hörerin, den Hörer nicht deprimieren, das hat sich Oehl zur Aufgabe gemacht. "Und ich find' das ganz schön, dass Musik diese zwei Ebenen hat, also Text und Musik, und, dass die nicht immer kongruent sein müssen." Die Text-Sound-Schere – darin liegt der Clou dieses Albums, das dort zum Überhören einlädt, wo die Botschaften am schwersten verdaulich sind.

Pillen-Pop ist das, der Wirkstoff in Plastik verpackt, die Freisetzung zeitverzögert. Es dauert, bis man überhaupt auf die Idee kommt, dem nachzuhören was die flummibunte Soundkulisse kaschiert. Bis man zum Beispiel entziffert hat, dass sich im Song "Ruh" hinter Oehls Genöhle Goethe versteckt (Wanderers Nachtlied). Und ein Lied über das Sterben.

Ernst oder Eskapismus?

Oehls Musik ist ambivalent. Auch in dem, was sie vom Hörer will: Ernst oder Eskapismus? Auszeit oder Anstrengung? Sich vom Genuschel einkuscheln oder sich davon nerven lassen – den Song wieder und wieder hören, bis man erkennt, was für ein nüchtern-zarter Schreiber dieser Sänger ist? "Schon wieder nichts im Kühlschrank als Licht", heißt es im Song "Satt werden". Was für ein lapidar-treffendes Bild für das Ende einer Beziehung, dieses Doppel aus Tristesse und Klarheit. Nie war Empfindsamkeit cooler als auf "Keine Blumen".