Kunstvoll und altersweise: Neuer Saxofon-Jazz von Joe Lovano

Lovano hat mit fast allen Großen und Größen des amerikanischen Jazz gespielt. Sein erstes Album als Bandleader hat er 1985 aufgenommen, es hieß Tones, Shapes And Colors, ein Titel, der Musik als gleichsam physische Phänomene beschreibt. Das Album, das er zu Beginn der 1990er Jahre für Blue Note Records, das Vorzeige-Jazz-Label schlechthin, abgeliefert hat, heißt From The Soul, auch das ein Fingerzeig, in welchen Traditionslinien sich der bärenhafte Saxophonist mit dem phantastisch kraftvollen, aber nicht protzigen Ton verortet – Jazz als Kunstform, die in der Physis, im seelischen Erleben verankert ist und die Seelenkraft bestärken und verbessern will.

Vom Cool Jazz und Soul Jazz zu zeitloser Kunstmusik

An der Grenze des Hörbaren wird oft operiert. Die Titel der Stücke zeigen, in welche Richtung die Reise geht: Chapel Song, Sacred Chant, Treasured Moments heißen sie, Dream On That oder Zen Like: Es geht um ein gleichsam religiöses Empfinden, ein Verbundensein mit höheren Mächten, um das Heilige also, um subtile Schritte zwischen Nacht und Tag, zwischen Traum und Wirklichkeit. Lovanos Ton auf dem Tenor-Sax ist phantastisch und atemberaubend rund, in höchstem Maße beweglich und stets fein-nuanciert. Ein Genuss, dem unbändigen Gestaltungsreichtum dieses Meistermusikers zuzuhören, der immer wieder neue Details in seinem Spiel aufdeckt bzw. hörbar macht.

Joe Lovano und sein Trio Tapestry legen mit "Garden Of Expression" - übrigens bereits das zweite dieser Formation für ECM - ein Meisterwerk des lyrischen, kammermusikalischen Jazz vor. Dass sich dieses Album nahtlos in die vielgerühmte und manchmal auch geschmähte Klangästhetik dieses Labels einfügt, ist klar, steht aber auf einem anderen Blatt.

Garden Of Expression, Joe Lovanos feinsinniges, geradezu meta-physisches Spätwerk, ist bei der Edition Of Contemporary Music (ECM) erschienen.