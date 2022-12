Kunstverein München präsentiert 300 Werke im Hofgarten

Bedingt durch die Pandemie konnte die traditionelle Ausstellung zwei Jahre lang nur digital stattfinden. Jetzt haben Kunstfreunde wieder die Möglichkeit, die ausgestellten Werke in den Räumen des Vereins am Münchner Hofgarten zu bewundern. An den Wänden über und untereinander – in sogenannter Petersburger Hängung – werden rund 300 Kunstwerke präsentiert.

Die Bandbreite der ausgestellten Arbeiten ist erstaunlich groß: von farbig bis schwarzweiß, von minimalistisch bis opulent. Die Vielfalt gehört zum Programm, sagt Julia Breun, Leiterin der Geschäftsstelle des Kunstvereins München. Man möchte die ganze Vielfalt des Kunstschaffens in München zeigen: "Nicht nur alterstechnisch, sondern auch von den Genres. Wir haben von der Malerei bis zur Videokunst in diesem Jahr Skulpturkeramik wirklich alles hier. Und nicht nur von den Genres, sondern auch vom Preis."

Immer wieder experimentell

84 Künstlerinnen und Künstler stellen Werke im Kunstverein vor. Darunter sind, mit Alexandra Bircken, Gerry Bibi oder Olaf Nicolai, große Namen vertreten. Letzterer – Nicolai – gehört zu den renommiertesten deutschen Künstlern der Gegenwart und arbeitet mit verschiedensten Medien. Vor gut zehn Jahren etwa präsentierte er in der Münchner Pinakothek der Moderne einen Zyklus mit zwölf musikalischen Performances. Mehrere Komponistinnen und Komponisten hatten für das Projekt "Escalier du Chant" Lieder zu politischen Ereignissen geschrieben.

Tatsächlich kann man aber im Münchner Kunstverein vor allem junge Kunst kennenlernen. Oft wirkt sie experimentell und nutzt außergewöhnliche Techniken: da sind die zwei kleinen Plexiglasscheiben von Susi Gelb aus München, auf denen die Künstlerin mittels Lasergravur verrätselte Motive aufgebracht hat. Alles in leuchtendem Gelb gehalten. Oder die vier Surfbretter, die Flaka Haliti, ebenfalls zu Hause in München, mit Wellenmotiven und Schriftzeichen bedruckt hat.

Dialog mit den Alten Meistern

Umrahmt von anderen Werken können Besucherinnen und Besucher der Ausstellung im Kunstverein vier Arbeiten von Johannes Tassilo Walter entdecken. Sie sind jeweils zweigeteilt. Auf die obere Hälfte hat der Münchner Künstler ausgeschnittene Detailabbildungen von Gemälden von Caravaggio und Rubens geklebt, auf die er auf der unteren Hälfte mit zarten, abstrakten Schwarzweißmalereien antwortet. So entsteht ein sensibler Dialog.

"Am Ende ist es Malerei", sagt Johannes Tassilo Walter. "Und deswegen habe ich auch diese Teile oder Details von Alten Meistern genommen und darauf reagiert – oder die wieder aufgefasst und eigentlich zu einer abstrakten, etwas gestischen Malerei und dann diese Gesten aufgenommen. Es handelt sich eigentlich immer um Hände und Füße und gerade die Hände und Füße machen eine Bewegung in Bildern. Sie bilden fast schon eine Geste ab, und das nehme ich dann auch wieder auf in den Leinwandarbeiten, die dazu hängen."

Hochwertige Kunst bezahlbar machen

Im kommenden Jahr feiert der Kunstverein München ein besonderes Jubiläum. Er wurde 1823 – vor 200 Jahren gegründet – und gilt als eine der ältesten Institutionen seiner Art in Deutschland. 1.400 Mitglieder gehören ihm an. Von Anfang an in den Räumen an der Galeriestraße – in den Hofgarten-Arkaden – beheimatet will sich der Verein für die Förderung zeitgenössischer Kunst einsetzen und diese auch unabhängig von ökonomischen und kulturpolitischen Interessen präsentieren.

Auch will man die bei den Jahresausstellungen – bei Verkaufsausstellungen – gezeigte Kunst bezahlbar halten. Die preiswerteste Arbeit, die in diesem Jahr präsentiert wird, kostet 15 Euro. Die teuerste bleibt im vierstelligen Bereich. Damit bleibt man in München dem Grundsatz treu, der immer schon für Kunstvereine galt: hochwertige Kunst für kleines Geld.