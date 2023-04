Kunstschau: Caspar David Friedrich und die Vorboten der Romantik

Romantik legt den Fokus auf die Natur

Die romantische Malerei sorgte vor über 200 Jahren für eine neue Sichtweise, in der die Naturlandschaft begann, das Gemüt der Menschen zu beeinflussen. Für Umweltschutz gab es zur Zeit des Malers Caspar David Friedrich noch keine Notwendigkeit. Denn die Natur galt als Wildnis, der Mensch dagegen bevorzugte die geordnete Gartenanlage. Das Museum Georg Schäfer in Schweinfurt versucht nun, diesem Umdenken auf die Spur zu kommen. So schrieb Caspar David Friedrich schon damals: "Wenn ein Bild auf den Beschauer seelenvoll wirkt, wenn es sein Gemüt in eine schöne Stimmung versetzt, so hat es die erste Forderung eines Kunstwerks erfüllt."

Kann man Bilder fühlen?

Wie Museums-Chef Wolf Eiermann erklärt, zeigen Friedrichs "Kreidefelsen auf Rügen" nicht einfach nur eine Landschaft, sondern deren Wirkung auf die Menschen – im und vor dem Bild. Denn die Personen, die Caspar David Friedrich vorzugsweise von hinten malt, seien nichts Anderes als Platzhalter für uns selbst. Und zugleich Einladung, an ihre Stelle zu treten.

Was die berühmten Kreidefelsen betrifft, sicher nicht jedermanns Sache. Denn die drei Personen im Bild wagen sich schon ziemlich dicht an die Abbruchkante der Steilküste heran – so dass manchem Betrachter mit Höhenangst das Blut in den Kopf schießen dürfte. Doch genau das wäre dann ein deutlicher Beweis für die Sogwirkung, die Friedrichs Bilder erzeugen. Das Rügen-Bild etwa stammt aus dem Kunstmuseum im schweizerischen Winterthur, das über einen ähnlich umfangreichen Friedrich-Bestand verfügt.

"Ob das die Tageszeiten-Darstellungen sind oder eben solche einzelnen Motive wie das Grab im Wald oder das Kreuz im Gebirge", sagt Eiermann und fährt fort: "Das hat er ja mehr oder weniger immer wieder als Motiv gewählt, um eben auch an den Betrachter heran zu kommen. Und diese große Aufgabe, dass man Bilder malt, die weg sind von der Theorie, die aber auch nicht unbedingt jetzt fotografisch sind, diese Aufgabe hat er bravourös gelöst."

Wilde Natur galt lange Zeit als hässlich und nicht malenswert

Noch im 17. Jahrhundert galt die Landschaftsmalerei als verpönt. Wer es trotzdem tat, wollte provozieren. Doch dieses Aufbegehren ebnete schließlich der Romantik den Weg. Deshalb stellt Wolf Eiermann den Friedrich-Bildern in Schweinfurt diese Vorboten zur Seite. Ob Rubens, Van Ruisdael oder Lorrain – Caspar David Friedrich kannte sie alle und baute darauf auf. "Bis sich die Natur soweit im Verständnis wandeln durfte, dass man auch Alpen und Gletscher und Schluchten als schön empfunden hat. Und das bedeutet für mich: Vorboten sind die Stimmungsträger. Das sind eigentlich die Vorboten der Romantik", berichtet Eiermann.

Dieser Wandlungsprozess habe sich über rund 200 Jahre hingezogen, schätzt der Kunstprofessor. Und so entwickelte sich über die Malerei ein immer größeres Interesse der Menschen an der Natur selbst. Der Tourismus war geboren. Und der habe sich dann immer weiter fortentwickelt bis zum heutigen Massentourismus. "Und dieser Tourismus trägt natürlich diese romantischen Inhalte, auch diese romantische Naturvorstellung bis heute bis vor die Türen unserer Hausgärten."

Caspar David Friedrich – ein Meister der gemalten Stimmung

Nicht zuletzt dank einer neuen Sicht- und Malweise von Romantikern wie Caspar David Friedrich. Seine Bilder fordern den Betrachter auf, einzutreten, ziehen ihn geradezu an. Zwei Alpenpanoramen im 12. und letzten Ausstellungsraum gelingt das nicht. Sie stammen zwar aus derselben Zeit, aber von anderen Malern. Das Watzmann-Bild von Caspar David Friedrich dagegen entfaltet seine Wirkung sogar ganz ohne gemalte Stellvertreter.

Vielleicht kann man Bilder wirklich fühlen! Das Museum Georg Schäfer in Schweinfurt bietet noch bis zum 2. Juli die Gelegenheit, es auszuprobieren.