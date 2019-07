Kunstsammler Frieder Burda stirbt mit 83 Jahren

Der Kunstsammler und Mäzen Frieder Burda ist tot. "Mit Frieder Burda verliert die Kunstwelt einen ihrer großen Sammler, der seine Liebe und Begeisterung für die Kunst immer mit besonders vielen Menschen teilen wollte", erklärte das Museum Frieder Burda in Baden-Baden in einer Würdigung. Er sei für seine Mitarbeiter ein Vorbild an Bescheidenheit und Menschlichkeit gewesen. Aber auch als Privatmensch habe Frieder Burda es vermocht, Familie und Freunde immer wieder neu zusammenzuführen.

Burda wurde am 29. April 1936 als Sohn des Verlegerehepaars Franz und Aenne Burda in Gengenbach geboren. Zunächst absolvierte er eine Drucker- und Verlagslehre, später eine Ausbildung als Kaufmann im Konzern. Ende der 60er Jahre begann er damit, Kunst zu sammeln: Mit Anfang 30 kaufte er ein Bild des zeitgenössischen Malers Lucio Fontana für etwa 3.500 Mark und legte damit den Grundstein für seine hochkarätige Kunstsammlung. Seit Mitte der 1980er Jahre sammelte Burda dann intensiv und systematisch die Werke von Gerhard Richter und Sigmar Polke. Exponate der beiden Künstler aus allen Lebensabschnitten sind in der Sammlung vorhanden.

Mit Material von dpa.

