"Kunstrevolution": Erste Opern-Dirigentin an der Mailänder Scala

Zwar gab es schon Frauen, die an der Scala dirigiert haben, erstmals Claire Gibault im März 1995 und später ihre finnische Berufskollegin Susanna Mälkki 2011 zum Beispiel, doch beide leiteten keine Opernaufführung, sondern Konzertprogramme des berühmten Orchesters, darunter eine zeitgenössische Oper. Eine Musiktheater-Repertoire-Vorstellung oder gar eine Premiere blieb bis jetzt ausschließlich den Männern unter den Taktstock-Stars vorbehalten.

Jetzt kommt zwar demnächst die Italienerin Speranza Scappucci (48) zum Zuge, aber auch das ist keineswegs "Absicht", sondern eher Zufall: Der ursprünglich vorgesehene Dirigent Evelino Pidò (68) hat sich das Covid-19-Virus eingefangen und fiel kurzfristig aus. Also durfte Scappucci als Ersatzfrau ran und bekommt nun am 18. Januar die Chance, das Publikum von ihrer Interpretation von Vincenzo Bellinis vergleichsweise selten aufgeführter Belcanto-Oper "I Capuleti e i Montecchi" zu überzeugen. Der Stoff ist als "Romeo und Julia"-Tragödie in der Shakespeare-Fassung weit bekannter.

"Ich bin sehr aufgeregt"

Scappucci leitet im Hauptberuf die Opéra Royale de Wallonie in Lüttich und soll im kommenden Mai an der Scala drei Konzerte leiten. Dass sie jetzt Knall auf Fall für eine Oper angefragt wurde, machte sie laut eigenem Facebook-Eintrag etwas nervös: "Ich bin sehr aufgeregt und fühle mich sehr verantwortlich für diese plötzliche und unerwartete Verpflichtung. Ich möchte mich beim Scala-Intendanten Dominique Meyer und dem gesamten Theater, insbesondere dem Orchester, für die Art und Weise bedanken, wie sie mich empfangen haben und dafür, dass sie die Aufführung trotz aller Schwierigkeiten durchführen wollen."

Gute Wünsche von Fans

Leicht wird es die Dirigentin nicht haben: Das Mailänder Publikum gilt als betont konservativ, die eingefleischten Fans in den oberen Rängen scheuen sich nicht, sogar Weltstars auszubuhen und gelten als launisch. Italienische Medien verwiesen darauf, dass Scappucci nicht nur gebürtige Römerin ist, sondern auch viele Jahre Assistentin von Riccardo Muti war, dem langjährigen (1986 bis 2005) Musikdirektor der Scala, der allerdings seinerzeit im Unfrieden schied.

Dick eingepackt in Winterkleidung zeigt sich Scappucci auf ihrem Facebook-Profil entspannt lächelnd vor der Scala-Fassade, wofür sie von Followern und Fans zahlreiche Glückwünsche bekam. Dass sie demnächst an einer wahren "Kunstrevolution" mitwirkt, ist ihr nicht anzumerken.