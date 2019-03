Kunstraub in Neumarkt-Sankt Veit: Bild aus Ausstellung gestohlen

Die Beamten gehen davon aus, dass das Bild am Samstagabend zwischen 19 und 22 Uhr aus der Ausstellung "Erinnerung an Bubi Segl" in der Stadtbücherein im Herzoglichen Kasten gestohlen wurde. Der Künstler Heribert (Bubi) Segl war 2014 verstorben.

Polizei sucht Gemälde

Das Gemälde ist etwa 50 mal 50 Zentimeter groß und zeigt unter anderem einen Apfel mit Mund. Der Wert des Bildes, das als Untergrund auch viel hautfarbenes Rosa zeigt und ein sattes Blau, wird mit 300 Euro angegeben.