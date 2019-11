Kunstraub im Grünen Gewölbe: Was man bisher weiß

Hinweise darauf, wie die Täter durch das vergitterte Fenster in das Museum gelangen konnten, gibt es noch nicht. Die ersten Videoaufnahmen stammen aus dem Innenraum: darauf zwei Männer, von denen einer offensichtlich genau wusste, um welche Vitrine es gehen soll. Er zertrümmerte sie mit einer Art Handbeil. Um 4:59 Uhr haben Sicherheitsleute des Museums Alarm ausgelöst. Die Polizei war nach fünf Minuten mit dem ersten Streifenwagen da, 15 weitere sollen dann die Fahndung nach einem Audi A6 aufgenommen haben. Der mutmaßlichen Fluchtwagen wurde kurz vor der Autobahn A14 ausgebrannt in einer Tiefgarage gefunden. Vermutlich haben die Täter dort ihr Fluchtfahrzeug gewechselt – und dort verliert sich bis jetzt auch ihre Spur.

Kulturhistorische Verluste

Am Montagabend kam die Nachricht, dass nicht so viele Stücke gestohlen wurden, wie bei der ersten Pressekonferenz am Nachmittag befürchtet. Offensichtlich hatte sich in der zerstörten Vitrine und den herumliegenden Scherben einiges wieder aufgefunden.

Trotzdem ist der materielle Wert der gestohlenen Objekte nicht zu beziffern: Handelsware sind sie nicht, versichert auch nicht – in einem Fall wie diesem tritt die Staatshaftung des Freistaates Sachsen ein. Der Staat als Besitzer haftet sozusagen für sich selbst. Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden Marion Ackermann wies darauf hin, dass der ideelle Wert der Juwelen unschätzbar sei. Der Direktor des Grünen Gewölbes, Dirk Syndram, wurde am Montagabend etwas konkreter: Dass im Jahr 1719, also vor 300 Jahren, eine der Garnituren mit 1,7 Millionen Talern taxiert wurde, entspräche damals dem Wert von 17 Tonnen Gold. Würde man das zum heutigen Tageskurs umrechnen, hätte schon eine der Garnituren derzeit rechnerisch einen Wert von 714 Millionen Euro. Aber eben nur rechnerisch.

Unter "Garnitur" sind in diesem Fall nicht eine Kette für den Hals und ein Paar Manschettenknöpfe zu verstehen. Es geht zum Beispiel um riesige Sternenorden, handtellergroß, und dazugehörige Ketten.