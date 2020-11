Kunstpreis für Carolina Camilla Kreusch: "Oschis sind's schon"

Schauen, was entsteht

Seltsame apparative Figurinen sind das, die da vor sich hin wuchern. Die Künstlerin weiß selbst nicht genau, wie sie sie bezeichnen würde: "Wie soll ich's denn nennen? Gut, es sind Körper, die entstehen, weil sie entstehen und weil ich Lust habe, dass sie wachsen und wuchern können. Und wenn ich eine Farbfläche an die andere setze – was entsteht daraus? Es ist nichts Konkretes, nichts, was ich jetzt schon weiß. Also, es ist irre: Wenn ich diese Momente erlebe, dann verstehe ich für einen kurzen Augenblick, dann begreife ich die Welt, die ich eigentlich nicht greifen kann."

Carolina Camilla Kreusch sammelt Wortschnipsel, die sich zu Titeln für ihre Körper entwickeln können. Sie sammelt Reste von Kartonagen, Holzplatten, Alltagsgegenständen, objets trouvés, ready mades. Und sie gruppiert sie zu neuen Körpern. Das ist der Arbeit des Dadaisten Kurt Schwitters nicht unähnlich, der aus Alltagsgegenständen, "kommerziellen Artefakten", den sogenannten Merzbau errichtet hat.

Körper warten wie Zombies

Noch ist ihr Atelier im Süden Münchens klein und überschaubar: Balsaholz-Stöckchen liegen wie zufällig gefallene Mikado-Stäbchen am Boden. Schon das könnte ja ein Kunstwerk sein, den Betrachter zu einem philosophischen Räsonnement zu verführen über den Zufall, über die Geradlinigkeit von Holzstäbchen, über Goethes Farbenlehre, über die Stille, in der all das stattfinden kann. Gewesene, doch noch immer anwesende Körper lagern im Keller in unterschiedlichen Räumen und warten – Zombies gleich – auf Wiederauferstehung. Für all das erhält Carolina Camilla Kreusch den Kunstpreis Bayern in diesem krisengeschüttelten Jahr.