Kunstminister Sibler drängt auf Lockerungen für Museen

Noch ist völlig unklar, wann die Museen in Bayern wieder öffnen können. Nur eines ist offenbar aus Sicht der Politik absehbar: Neben den Bibliotheken und Archiven, die teilweise schon jetzt wieder benutzbar sind, werden Ausstellungen auf jeden Fall früher wieder Besucher empfangen können als zum Beispiel Theater. Der bayerische Kunstminister Bernd Sibler (CSU) kündigte in der kulturWelt auf Bayern 2 an, auf jeden Fall baldige Lockerungen im Museumsbereich ins Auge zu fassen: "Viele haben ja auch eine relativ große Fläche, wo sich die Leute gut aufhalten können. Darüber werden wir zu diskutieren haben, wenn am 30. April die Ministerpräsidenten weitere Schritte diskutieren, welche Lockerungen ab dem 4. Mai auf den Weg gebracht werden sollen. Ich werde mich auf alle Fälle dafür einsetzen."

Unterdessen wurde bekannt, dass die Berliner Museen schon ab 4. Mai wieder ihren Betrieb aufnehmen können. Das kündigte Kultursenator Klaus Lederer nach einer Sitzung des Senats an. Voraussetzung seien die Einhaltung hygienischer Standards und Abstandsregeln. Die Berliner Theater dagegen bleiben bis 31. Juli geschlossen. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller sprach von einer "sehr, sehr fragilen Situation".

Theater sind "am schwierigsten"

Was die Theater betrifft, ist Sibler nach eigenen Worten in den kommenden Tagen im Gespräch mit einigen bayerischen Intendanten, etwa in Nürnberg und Regensburg, macht jedoch wenig Hoffnung auf kurzfristige Wiedereröffnungspläne. In Regensburg wurde der Rest der laufenden Spielzeit bereits offiziell abgesagt, die ersten Vorstellungen werden daher dort nicht vor Ende September stattfinden: "Am schwierigsten wird ganz klar alles, wo viele Menschen zusammenkommen, wir haben deshalb ja die Münchner Opernfestspiele abgesagt. Da kämen 2000 Leute zusammen. Festivals und ähnliche Veranstaltungen, das wird mit Sicherheit der schwierigste Bereich sein."