Kunstmesse: Peruanische Künstlerin lässt sich Vagina zunähen

Zu den weiteren ausgestellten Werken, die in Madrid derzeit für geteilte Meinungen sorgen, gehört eine Sammlung von Postkarten mit lauter Christoph-Kolumbus-Denkmälern von Eugenio Merino, sowie ein Werk von Riiko Sakkinen, der ein Porträt des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez mit den Namen von blutrünstigen Diktatoren wie Pol Pot, Stalin und Kim Jong-il einrahmte. Sein Motiv: Er ist enttäuscht von der spanischen Linksregierung.

Die Arco feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Bis kommenden Sonntag nehmen 185 Galerien aus 30 Ländern an der Messe teil. Nach Gastgeber-Land Spanien ist Deutschland mit 26 Galerien am stärksten vertreten. Mit dabei sind unter anderem die Galerien Barbara Thumm (Berlin), Jahn und Jahn (München), LEVY (Hamburg) und Bärbel Grässlin (Frankfurt/Main).

Die Organisatoren rechnen dieses Jahr mit 70 000 Besuchern. Kurz vor Pandemieausbruch in Europa im Februar 2020 waren noch 93 000 Besucher gekommen. Finanzstarke Käufer, die Kunst als Investment betrachten, werden in Madrid nicht erwartet, dafür rechnen Galeristen mit Liebhabern, die Kunst erwerben, weil sie damit in den eigenen vier Wänden leben wollen.

Mit Material von dpa.