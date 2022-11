Kunstmagazin kürt Klimaaktivisten zu den Top-100 der Kunstwelt

Rebellin Nan Goldin auf Platz eins

Mit der rebellischen Fotografin Nan Goldin auf Platz eins der Top-100 setzt das Magazin auch hier ein Zeichen. Goldin wurde nicht nur für ihre Fotografien bekannt, sondern auch für den Kampf gegen die Familie Sackler, eine amerikanische Milliardärs Familie, die für die Opioidkrise in den USA mit in Verantwortung gezogen wird. 2018 rückten Goldin und ihre Mitstreiter mit einer Protestaktion in den Sackler-Wing im Metropolitan Museum in New York vor. Neben dem ägyptischen Tempel von Dendur ließ die Protestgruppe Dutzende von Pillendosen in das Wasserbecken der kostbaren Ruine fallen und hinterließ einen Teppich aus Pharmamüll, bevor sie sich mit den Worten "Sacklers lie, people die" auf den Boden warfen.

Die Protestaktion hatte Erfolg, das MET, das Londoner ‚Victoria and Albert Museum‘, das Guggenheim, die National Gallery und das British Museum in London sowie der Louvre entfernten die Spuren der Sackler-Familie aus ihren Räumen. Als Betroffene de Opioidkrise setzte Goldin mit ihrer Aktion ein Zeichen. Gerade in diesem Jahr war Nan Goldin in aller Munde. Erst mit ihrer Retrospektive "This Will Not End Well" auf der diesjährigen Venedig-Biennale, dann mit der Dokumentation "All The Beauty and the Bloodshed" von Laura Poitras, die den Goldenen Löwen in Venedig erhielt.

Kollektiv Ruangrupa auf Platz zwei

Neben der Kunstaktivistin kürt das Magazin außerdem das umstrittene indonesische Kollektiv Ruangrupa auf Platz zwei. Teils heftig umstritten war die Arbeit von Ruangrupa, weil einige der ausgestellten Arbeiten als antisemitisch interpretiert wurden. "Es gab wohl niemanden in diesem Jahr, der in der Diskussion präsenter war", hieß es bei Monopol. Das Magazin würdigte damit die Präsenz der Gruppe. In der internationalen Kunstwelt sei Ruangrupas Versuch, eine Großausstellung komplett neu zu denken, von vielen als bahnbrechend empfunden worden, argumentierte Monopol.

Weitere wichtigsten Köpfe der Kunstwelt

Auf Platz drei landete der belgische Künstler Francis Alÿs, der den Pavillon seines Landes auf der diesjährigen Biennale in Venedig mit Kinderspielen aus aller Welt bestückte. Auf den vierten Platz schaffte es Cecilia Alemani, die Kuratorin der zentralen Biennale-Ausstellung "The Milk of Dreams". Alemani mache mit ihren Werken von Künstlerinnen aus mehreren Jahrhunderten die Kunstgeschichte sehr viel reicher und weiblicher, schrieb das Monopol Magazin. Unter den Top-Platzierten finden sich zudem als Fünfte die US-Künstlerin Joan Jonas, unter anderem für ihre Ausstellung im Münchner Haus der Kunst, auf Platz sechs der Chef des New Yorker Metropolitan Museums, Max Hollein, sowie als Siebte die US-Amerikanerin Simone Leigh, die in Venedig den US-Pavillon gestaltet und den Goldenen Löwen für den besten Beitrag zur Hauptausstellung erhielt.

Viele weitere namenhafte Künstlerinnen und Künstler haben es auf die Liste geschafft. Von der Konzeptkünstlerin Maria Eichhorn (Platz 38), über dem Kunsthistoriker Noah Horowitz (Platz 44), der Künstler Wolfgang Tillmans (Platz 12), Künstlerin Henrike Naumann (Platz 63), über große Namen wie Damien Hirst (Platz 75) bis hin zu Ai Weiwei (Platz 100).