Kunstkrimi um Dürers Selbstbildnis

Das Original wird verkauft

Ein schriftliches Angebot und die Quittung über 600 Gulden belegen den Verkauf nach München. Bis heute hängt das Original in der Alten Pinakothek. Martin Schawe ist Dürer-Spezialist. Früher war er stellvertretender Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Er denkt, dass das Selbstbildnis beim Verkauf ganz legal in Privatbesitz war, es der Stadt Nürnberg längst nicht mehr gehörte: "Wir wissen sehr wenig über die Provenienz dieses Bildes seit dem 17. Jahrhundert, denn im 17. Jahrhundert um 1625 ist es zum letzten Mal nachweisbar im Nürnberger Rathaus", so Kunsthistoriker Martin Schawe.

Irrungen und Wirrungen

Der Münchner Experte denkt, dass die Nürnberger den Überblick zwischen den Kopien und dem Original um 1800 längst verloren hatten. Nach seiner Theorie waren die Franken überzeugt davon, dass sie den echten Dürer nach Paris gegeben hatten. Als sie Jahre später ihren Irrtum erkennen, fragen sie sich, wie das passiert sein konnte.

Legenden entstehen

Wilde Geschichten über Fälschungen, Täuschmanöver und Betrug machen die Runde. Ein Künstler soll die Stadt Nürnberg mit einer illegalen Kopie übers Ohr gehauen haben. Dass da wohl nichts dran ist, darüber sind sich beide Experten einig. "Wenn man etwas nicht weiß, dann erklärt man sich die Sache. Und so entstehen Gerüchte", sagt Kunsthistoriker Martin Schawe.

"Das hat seinen Ursprung, denke ich mal, in den Straßen Nürnbergs, aber nicht auf irgendeiner Faktenlage." Martin Schawe Kunsthistoriker

Hoffen auf Archiv-Fund

Thomas Eser, Direktor der Museen der Stadt Nürnberg, denkt, dass Europas damalige Herrscherhäuser den Verkauf des Meisterwerkes arrangiert haben. Doch dafür fehlen bislang die Belege. "Uns fehlt dazu noch ein Brief, oder ein Briefverkehr, zwischen Paris, Wien, München, Nürnberg. Vielleicht liegt er noch in irgendeiner Kladde, in irgendeinem Archiv", so die Hoffnung des Direktors der Museen der Stadt Nürnberg, Thomas Eser.

Zeit im Umbruch

Ein Jahr nach dem Verkauf von Dürers "Selbstbildnis im Pelzrock" wird das einst so unabhängige Nürnberg Teil des Königreiches Bayern. Das rigide Vorgehen der bayerischen Beamten hinterlässt tiefe Spuren im kollektiven Gedächtnis der Stadt. Das BR Fernsehen erweckt diese Zeit jetzt wieder zum Leben.

Das BR Dokudrama "1806 – Die Nürnberg Saga" läuft am 29. Dezember 2021 ab 20.15 Uhr im BR Fernsehen und ist ab 24. Dezember 2021 in der BR Mediathek abrufbar.