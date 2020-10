Kunstkompass 2020: Gerhard Richter weiter wichtigster Künstler

Auch auf den weiteren Plätzen gibt es wenig Bewegung: Der amerikanische Licht-Künstler Bruce Nauman auf Platz zwei, dahinter der Deutsche Georg Baselitz. Erste Frau auf der Liste ist auf Platz vier Rosemarie Trockel, die mit feministischen Werken gerade im Münchner Lenbachhaus in der Ausstellung "Die Sonne um Mitternacht schauen" vertreten ist. In den achtziger Jahren machte sie mit gestrickten "Woll-Bildern" Furore. Auch die weiteren Namen unter den Top Ten sind bestens bekannt, etwa Cindy Sherman, Olafur Eliasson und Tony Cragg. Die deutsche Künstlerin Katharina Grosse schaffte den größten Sprung nach vorn, von Platz 109 auf Rang 94. Sie sorgt gerade mit einer überlebensgroßen Styropor-Skulptur im Hamburger Bahnhof in Berlin für Besuchermassen. Eine kleinere Ausführung des spektakulären Werks ist in Hamburg in der Rothenbaumchausee zu sehen, in Kunststoff gefertigt und mit Acryl bemalt.

Entscheidend ist mediale Resonanz

"Führende Nation der Gegenwartskunst des Jahres 2020 ist Deutschland mit 29 Künstlern unter den Top 100, dicht gefolgt von den USA mit 27 Künstlern", schreibt das Magazin "Capital". Den Kunstkompass gibt es seit fünfzig Jahren. Rund 30 000 Künstlerinnen und Künstler sollen dort erfasst sein. Gemessen wird natürlich nicht ästhetische Qualität, die immer ein sehr subjektives Erleben ist, sondern mediale Resonanz. Die Kölner Kunstjournalistin Linde Rohr-Bongard notiert also in erster Linie Veröffentlichungen, Ausstellungen, Auftritte, Rezensionen. Die aktuellen Preise bei Auktionen und Auszeichnungen sollen dagegen keine Berücksichtigung finden.