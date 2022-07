Kunstkollektiv Taring Padi: "Ein Fehler bleibt ein Fehler"

Die indonesische Künstlergruppe Taring Padi, die bei der diesjährigen documenta einen Antisemitismus-Eklat ausgelöst hat, hat sich abermals für die antisemitischen Darstellungen in ihrem Werk "People's Justice" entschuldigt. In einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit", das am 7. Juli erscheinen soll, erklärten die der Gruppe angehörenden Künstler Fitri Dwi Kurniasih, Muhammad Yusuf, Sri Maryanto und Alexander Supartono: "Das war ein Fehler, den wir eingestehen. Wir entschuldigen uns dafür. Auch für die Verletzungen, die diese Karikaturen angerichtet haben."

"Es gab keine Kontrolle, was die Beteiligten malten"

Das Werk sei vor zwanzig Jahren in einem Prozess kollektiver Arbeit entstanden - zu einem Zeitpunkt, an dem vermutlich keiner der Künstler ahnte, dass es einmal Teil der weltweit wichtigsten Ausstellung für zeitgenössische Kunst werden würde. Dabei sei es auch um die Unterstützung westlicher Demokratien für den Aufstieg der indonesischen Militärdiktatur unter Haji Mohamed Suharto gegangen. Unter anderem habe man die Unterstützung durch Israel deutlich machen wollen, erläuterten die Künstler. "Wir haben dabei einen Fehler begangen: Anstatt den israelischen Sicherheitsapparat zu zeigen, malten wir eine Figur, die an eine Karikatur der Nazis erinnert. Im Rückblick sehen wir: Es gab keine Kontrolle, was die Beteiligten malten." Die Künstler wollen das aber nicht als Rechtfertigung verstanden wissen: "Das soll nichts entschuldigen, ein Fehler bleibt ein Fehler."

"Wir sind alle dafür verantwortlich"

Das Kollektiv habe damals nicht begriffen, dass es sich um antisemitische Darstellungen handele. "Wir wussten kaum etwas darüber. Wir hatten in der Schule etwas über den Holocaust und die Nazi-Herrschaft gelernt, aber nichts zum Antisemitismus an sich", heißt es in dem Interview. Und: "Das ist Teil unseres Lernprozesses, wenn wir über das Thema sprechen und reflektieren." Die Künstler räumten dennoch ein: "Wir hätten nicht so nachlässig sein dürfen. Wir hätten einfühlsamer, umsichtiger sein müssen." Es sei nach zwanzig Jahren schwierig zu rekonstruieren, wer genau die antisemitischen Figuren gemalt habe. "Es ist ein kollektives Werk. Wir sind alle dafür verantwortlich."

Zuvor hatte es schon seit Monaten Antisemitismus-Vorwürfe gegen die documenta-Kuratoren des indonesischen Kollektivs Ruangrupa gegeben. Nun will die documenta mit Unterstützung externer Experten alle Werke der Ausstellung auf judenfeindliche Inhalte untersuchen lassen. Der Eklat bei der documenta in Kassel beschäftigt den Kulturausschuss des Parlament. Am Donnerstag debattiert der Bundestag das Thema auf Antrag der CDU/CSU-Fraktion.

Mit Material von dpa und epd.