Magnetische Broschen, fließendes Titan: der Danner-Preis 2020

Die Brosche, für die die Schmuckkünstlerin Bettina Dittlmann den in diesem Jahr mit 20.000 Euro dotierten Hauptpreis des Danner-Preises bekommt, mag auf den ersten Blick gar nicht so kompliziert aussehen, tatsächlich aber könnte man ein ganzes Buch über sie schreiben: Um einen runden, 6 cm großen roten Scheibenmagneten ordnen sich viele kleine, aus Eisendraht gelötete, ebenfalls rote Einzelteile an. Wie genau der Anhänger am Ende aussieht, bleibt also dem Zufall überlassen: es ist das Magnetfeld, das darüber bestimmt. Zufall und Gestaltung, oder wenn man so will: die Kräfte der Natur und die Fähigkeit des Menschen, seine Umwelt nach seinem Willen zu formen, kommen in diesem Stück zusammen. Und mit einer einzigen Handbewegung kann man alles wieder wegwischen.

"Ich wollte nicht mehr statisch, sondern mobil, also vergänglich arbeiten und habe am Anfang auf die Magnete, die ich geerbt habe von meinem Vater, einfach nur Elemente aus der Werkstatt drauf getan und habe gesehen, wow, das formt sich sofort zu einer Form wie meine Broschen vorher ausschauen, aber es ist einfach das total Auflösbare. Es ist zwar eine Form, aber wenn du es wegnimmst, sind es wieder Einzelteile, und das hat für mich total toll den Wandel im Moment mit der Frage wird es gut oder wird es schlecht symbolisiert." (Bettina Dittlmann)

Das Themenspektrum, das in dem Stück liegt, ist enorm: Vom familiären Hintergrund – die Magnete stammen aus der Werkstatt des Vaters, der Ingenieur war – bis zur Symbolisierung der aktuell so unsicheren politischen und gesellschaftlichen Zustände. Bettina Dittlmann hat lange in Amerika gelebt, die dortige politische Situation geht ihr persönlich sehr nah.

Die Veredelung des Nicht-Edlen

Schon die Auswahl der Materialien ist tief durchdacht: Neodym-Magnete sind ein Material der Zeit, kaum ein elektronisches Gerät, das ohne Magnetismus auskommt. Die filigranen Lötarbeiten und die kräftige Emaille-Farbe wiederum wurzeln in mittelalterlicher Schmuckkunst. Traditionelle Schmucktechniken wurden ganz neu interpretiert. Dabei ist es gar nicht so einfach, Eisen zu löten. Doch gerade dafür ist Bettina Dittlmann bekannt: Ihre hochkomplexen Broschen aus gelötetem Eisendraht bestehen aus bis zu 10.000 Lötstellen, rund zwei Monate arbeitet die Künstlerin daran. Am Ende werden die Stücke emailliert, also mit Emaillepulver bestreut und in den heißen Ofen gesteckt, eine gefährliche Angelegenheit: Bleibt die Arbeit nur wenige Sekunden zu lang im Ofen, lösen sich die Lötstellen auf und alles schmilzt dahin. Trotzdem benutzt Bettina Dittlmann seit Jahren fast ausschließlich das schwarze und spröde Material Eisen, also ein im Schmuck völlig unübliches Metall. Es geht ihr um die Veredelung des Nicht-Edlen:

"Ich wollte immer etwas nehmen, was mir zufällt, ich wollte nichts kaufen, ich wollte einfach was herstellen, was wegen mir interessant ist und nicht wegen dem, was es ist, weil ich habe eigentlich ein Problem mit Werten irgendwie, das ist ein Riesen-Thema für mich, was ist das Geld dahinter, was ist Markt, was ist der Wert, der von außen kommen und dem habe ich mich Gottseidank in meiner Arbeit vollkommen entzogen und bin dann aber bei Sachen angekommen, von denen ich selber so einen Respekt habe, dass ich mich teilweise den Preis nicht aussprechen trau." (Bettina Dittlmann)