Wie der Impressionismus von Frankreich nach Kanada kam

Die Ausstellung zeigt Gemälde von insgesamt 36 Malerinnen und Malern, aus Museen Kanadas, aber auch von Privatsammlern. In der Reihenfolge der Räume beschreiben sie erst, was die Kanadier in Frankreich malten – etwa Mohnfelder in der ganz engen Nachfolge Claude Monets. Dann gingen die Künstler auf weite Reisen – nach Venedig oder nach Marokko. Und immer folgte ihr Malstil dem jeweiligen Licht. Schließlich kehrten sie nach Kanada zurück und gaben die Lehre vom Impressionismus an jüngere weiter.

Kanada, Land der Impressionistinnen

Dass so viele Gemälde von Frauen in der Ausstellung seien, erklärt die Kuratorin Nerina Santorius mit der besondere Situation in Kanada und am Beispiel des Künstlers William Brymer: Brymer sei ein Maler der ersten Generation von Künstlern gewesen, die, wieder aus Frankreich zurückgekehrt, ihr Können in der Heimat gelehrt und weitergegeben haben. Zwei Drittel der Künstler, die in der Ausstellung zu sehen sind, seien Brymer-Schüler. Und der habe von Anfang an auch Frauen unterrichtet. In einer Zeit, in der in Europa Frauen noch gar nicht zum Kunststudium zugelassen waren.

Die Ausstellung in der Münchner Hypo Kunsthalle zeigt sehr attraktive Bilder von Künstlern, deren Namen man noch nicht kennt und die man vielleicht auch bald wieder vergessen haben wird. In Zeiten der Flugscham ersetzt sie eine Reise in die kanadische Landschaft, auch wenn die erst am Schluss des Parcours richtig zu sehen ist. Außerdem ist sie eine echte Erfrischung im Sommer – nicht nur wegen der Klimaanlage, sondern auch wegen der vielen Schneebilder. Viele Nationen sind stolz auf ihre regionale impressionistische Kunst. Kanada durchaus zurecht.

"In einem neuen Licht: Kanada und der Impressionismus" ist bis zum 17. November in der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung in München zu sehen.

