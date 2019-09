Mannheim zeigt, wie Henri Matisse seine Zeitgenossen inspirierte

Wenn man das Gemälde "Der rote Strand" von 1905 sieht, begreift man sofort, warum Matisse und seine Mitstreiter Georges Braque, André Dreain oder Kees van Dongen die "Fauves", die "Wilden" genannt wurden: Die flächig aufgetragene Farbe triumphiert über jede Gegenständlichkeit. "Wir zeigen Matisse in einer Mischung mit anderen und verfolgen dabei, wie alle am gleichen Strang ziehen", erklärt Kurator Peter Kropmanns: "Wie sich alle befreien von Fesseln der Akademie und wie sie alle dazu tendieren, etwas Neues zu erfinden, etwas Neues zu suchen. Niemand weiß so recht, wohin es führt, das ist allen gemeinsam. Aber allen gemeinsam ist auch der Wille der Veränderung".

Ein Aufruhr der Farbe, der Formen, der emotionalen Direktheit

Man könnte diese Ausstellung, die den ungeheuren Einfluss von Henri Matisse vor allem auch auf die deutschen Expressionisten der 'Brücke' und die Neue Künstlervereinigung in München zeigt, konventionell nennen. Landschaften, Stillleben, Akte, Porträts. Wäre da nicht dieser Aufruhr der Farbe, der Formen, der emotionalen Direktheit, der die Gattungen auseinanderknallen lässt. "Matisse hat es selber rückblickend sehr schön ausgedrückt, er hat gesagt: Man kann es in einem allzu ordentlichen Haushalt, einem von Tanten in der Provinz, nicht aushalten. Also macht man sich auf in die Wildnis, um einfachere Mittel zu suchen, die den Geist nicht ersticken", sagt Peter Kropmanns.

1906 gab es die erste Ausstellung mit französischen "Wilden" in Deutschland, ihre Stationen waren München, Frankfurt, Dresden, dann Karlsruhe und Stuttgart. Es ist bekannt, dass Kirchner seine Bilder vordatierte, um jeglichen Einfluss abzustreiten. Aber seine und Pechsteins in der Ausstellung gezeigten Rückenakte können das französische Vorbild nicht leugnen. Die Mannheimer Schau steckt voller überraschender Geschichten: "Also hier haben wir sozusagen einen bayrischen Matisse, eine Tegernseelandschaft von Macke. Herr Macke hat natürlich da alleine dran gemalt, aber es gibt eben diese Inspiration durch Matisse, dieses Ornamentale, dieses Motiv des Schattens, der da auf die Wiese fällt ...", sagt Kropmanns.