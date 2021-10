Kunstfreiheit in Gefahr? Darüber debattiert die Buchmesse

Wir lebten in "zänkischen Zeiten", hatte Antje Rávik Strubel bei der Entgegennahme des Deutschen Buchpreises am Montag gesagt und weiter, ein Gespräch über Sprache als "ästhetischen Spielplatz" werde heute "übertönt" von "Gezerre und Gezeter, und ich lande mitten in einem furchtbaren Krieg; dem Krieg, der heute verbissen um Bezeichnungen und Benennungen geführt wird, also darüber, wer wir sein dürfen und wer das Sagen darüber hat." Damit hatte Strubel sehr genau das bestimmende Thema dieser 73. Frankfurter Buchmesse antizipiert, denn um nichts wird auf dieser heuer heftiger gestritten als um die Freiheit der Sprache, der Meinung, der Kunst.

Messegespräch Jasmina Kuhnke

Besonders bemerkenswert daran ist, dass eine demonstrativ Abwesende, die Debütantin Jasmina Kuhnke, die mit Aplomb am Montagabend angekündigt hatte, die Buchmesse zu boykottieren, das Messegespräch bestimmt. So wenig in den Messehallen los ist, so viel wird auf Twitter diskutiert, ob die Absage der Autorin und Aktivistin, die sich selbst als „afrodeutsche Serbokroatin oder serbokroatische Afrodeutsche“ bezeichnet, nun ein Akt gelungener Selbstvermarktung oder vielleicht doch gerechtfertigt gewesen ist.

Fest steht: Durch ihre Skandalisierung des kleinen Messe-Stands des vom rechtsextremen Aktivisten Philip Stein geleiteten Jungeuropa Verlags ist dieser unversehens zum Scheinriesen der Messe geworden. Mehr Publizität hätte sich der Verlag nicht wünschen können. Jasmina Kuhnke hat nicht nur sich selbst und ihr Buch "Schwarzes Herz", sie hat auch Philip Steins Verlagsprogramm promotet.

Ob das in ihrem Interesse liegt, darf bezweifelt werden. Auch die Folgewirkungen sollten nicht unterschätzt werden. Man trifft in Frankfurt derzeit auf jüngere Autoren, die ernsthaft erwägen, nicht auf die Messe zu gehen aus Solidarität mit Jasmina Kuhnke. Zu diesen zählt die Autorin Jagoda Marinić (44) definitiv nicht.

"Diskussionsklimawandel" beklagt

Auf einer Podiumsdiskussion über "Schreiben und Cancel Culture. Ist die Kunstfreiheit in Gefahr?" erzählte Marinić von einem Twitter-Streit, den sie erst heute früh habe führen müssen darüber, ob man nun auf die Messe gehen solle oder nicht. Sie hatte geschrieben: "Es gibt viele Autor*innen und marginalisierte Akteure, die auch Hass und Bedrohungen ausgesetzt sind, die aber zur @Book Fair kommen und Boykott für den falschen Weg halten." Es laufe "einiges schräg", wenn diesen nun Vorwürfe gemacht würden über ihre Art, mit dem Thema umzugehen."

Im Gespräch mit dem Schriftsteller Matthias Politycki (66) und der Verlegerin Antje Kunstmann (72) – in dem Marinić seltsamerweise behauptete, nicht zu gendern, was sie ausweislich ihrer Tweets durchaus tut – plädierte sie für ein "Herunterdimmen der Temperatur" in den überhitzt geführten Debatten auf Twitter und anderswo. Der "Diskussionsklimawandel" bereite ihr Sorge. Das war bemerkenswert für eine Autorin, die ihrerseits gern mal die Temperatur hoch fährt und anderen einheizt auf ihrem Twitter-Kanal.

Nicht nur dort: Als Matthias Politycki das seiner Meinung nach liberale Diskussionsklima in Wien lobte, wo er derzeit lebt, entgegnete Marinić schroff: "Sie leiden also unter dem Gendern, aber nicht unter Sebastian Kurz?" Derlei "Wechsel der Ebenen" (Kunstmann), der vom Thema ablenkt, nennt man in den sozialen Medien 'Whataboutism'. Besonnen klang es in keinem Fall.

Gegenseitige Populismus-Vorwürfe

So kam es rasch zu den üblichen gegenseitigen Populismus-Vorwürfen. Die Sprache, der Diskurs "totalitarisiere" sich, meinte Matthias Politycki, und betonte, dass er aus der Linken komme und mit vielen Zielen der woken Bewegung grundsätzlich sympathisiere. Nur drohe heute "die Aufklärung in Gegenaufklärung umzukippen", wenn jemand wie er, der "jeden Spracherlass als Beginn eines dirigistischen Systems" empfindet, "in die rechte Ecke abgeschoben wird".

Marinić gab zu bedenken, man solle "Empörung" nicht mit "Verboten" verwechseln. Sie sei im Übrigen als Gastarbeiterkind genügend "sensibilisiert" zu erkennen, dass auf dem Podium in der Frankfurter Festhalle schon wieder lauter weiße Menschen über schwarze Menschen redeten. In einer beachtlichen Volte beklagte sie dann die allgegenwärtige Markierung und Sortierung, die sie selbst gerade vorgenommen hatte: "Wir haben krasse Angst bekommen, von anderen einen Stempel aufgedrückt zu bekommen. Und wir nehmen jeden Stempel an, das ist das Problem."

Druck auf Verlage wächst

Die Verlegerin Antje Kunstmann wiederum betonte: "Bei aller Rücksicht auf Befindlichkeiten von Menschen, die keine weiße Hautfarbe haben, kann man nicht zum Boykott der Buchmesse aufrufen, weil hier einige wenige rechte Verlage ausstellen." Sie lehnte es ferner ab, Bücher einem gesonderten "sensitivity reading" zu unterziehen. Dafür gebe es schließlich das verlagseigene Lektorat. Sie vertraue da vollständig auf die Sensibilität und das Sprachgefühl ihrer Lektoren.

Vielsagend war, dass Kunstmann aus Angst vor neuerlichen "Empörungsstürmen" den inkriminierten Titel des Bestseller-Autors Axel Hacke nur noch umschreiben wollte, weil er das sogenannte "N-Wort" enthält und also nach Meinung einiger Kritiker rassistisch gelesen werden kann. Der Buch-Titel Hackes handelt von Verhörern in Liedtexten: Aus "Der weiße Nebel wunderbar" wurde "Der weiße Neger Wumbaba". Ein komisches Missverständnis also.

Doch die Zeiten sind ernst: Kunstmann sieht sich seit längerem mit der Forderung konfrontiert, den Titel zu ändern, weigert sich aber beharrlich. Ein gewisser Druck auf Verlage ist ihrer Einschätzung nach nicht mehr zu leugnen, wenn bereits der "schwarze Hund" als Metapher für Depressionen rassistisch interpretiert wird; oder ein Buch Simeon Wades über die Drogenerfahrungen des französischen Philosophen Michel Foucault in Kalifornien von seinem deutschen Verlag Kiepenheuer & Witsch geschoben und vorläufig nicht publiziert wird, weil gegen Foucault posthum der Vorwurf laut geworden ist, Kinder sexuell missbraucht zu haben. Aber macht sich wirklich derjenige, der heute so ein Buch veröffentlicht, mittelbar der Verharmlosung mutmaßlicher Verbrechen schuldig? Die Sehnsucht nach moralischer Makellosigkeit scheint in Teilen der Buchbranche grenzenlos.

Plädoyer für mehr Pluralismus

So zeigte die Debatte auf der Buchmesse einmal mehr, woran die vielbeschworene "Debattenkultur" leidet: an einem Übermaß an gegenseitigen Unterstellungen und vorschnellen Verdächtigungen. "Wieviel Pluralität ertragen wir, wieviel kann koexisitieren?" fragte Jagoda Marinić. Die Antwort darauf steht weiterhin aus.