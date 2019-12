So steht es um die Kunstfreiheit in China

Wer zu kritisch ist, bekommt Probleme

Kritische Kunstschaffende riskieren in China kontinuierlich ihr eigenes Wohlergehen und zuweilen ihre Freiheit. Als der Medienkünstler Chen Hangfeng seine Installation "Cannot Help Them" erstmals ausstellte – die Arbeit besteht aus einem engen Drahtkäfig, in den eine kleine Maschine Seifenblasen bläst, beim Versuch den Käfig zu verlassen, zerplatzen diese allesamt am Gitter – wurde er vorgeladen: "Ich bekam einen Anruf von der Kulturpolizei: Du bist sehr aktiv, wir wollen wissen, was du tust", erzählt Hangfeng. "Am Anfang war ich etwas paranoid, ich könnte im Gefängnis landen. Das ist meinem Schulkameraden passiert. Es gibt Künstler, die sich mit bestimmten sehr sensiblen Themen wie Korruption oder Menschenrechten beschäftigen oder Xi Jinping kritisieren. Mein Schulfreund hat eine Arbeit gemacht, in der er sich über diesen Kerl lustig macht, dann kam die Polizei in sein Studio – er ist Fotograf – und hat alle seine Festplatten mitgenommen. Seit zwei Monaten sitzt er im Gefängnis. Die Regierung versucht immer, einen Weg zu finden, dich zu kontrollieren und die Bürger versuchen immer, einen Weg zu finden, damit umzugehen."