Kunstexperten warnen Banksy-Nachahmer: "Bitte macht das nicht!"

Kunstexperten warnen alle Besitzer von Banksy-Werken, dem anonymen Künstler nachzueifern und ebenfalls zum Messer zu greifen. "Bitte, bitte, macht es nicht!" schrieben die Fachleute von "MyArtBroker" in einem Tweet, weil mehrere Besitzer von Grafiken wohl entsprechende Anfragen gestellt hatten. Mindestens ein Verkäufer soll bereits Tatsachen geschaffen und seinen "Banksy" (unsignierte Auflage 600) in der Hoffnung auf ein Vermögen zerschnippelt haben. Er forderte daraufhin den doppelten Preis. Zerschredderte Grafiken vom "Girl with a Balloon" seien aber keineswegs mehr wert als unbeschädigte, ganz im Gegenteil. So sinke der Marktwert eines entsprechenden Drucks von 40.000 Pfund auf allenfalls 1 Pfund. Signierte, bestens erhaltene Exemplare kämen dagegen auf einen Preis von 115.000 Pfund.

"Es ist eine Schande"

Die Ereignisse bei Sotheby's in London, wo das Originalwerk am Ende einer Auktion durch einen verborgenen Mechanismus im Rahmen tatsächlich in Streifen zerschnitten wurde und danach seinen Wert verdoppelt haben soll, seien "einmalig", sagt Ian Syer von "MyArtBroker": "Banksy ist in der Kunstwelt einmalig. Kein anderer Künstler gewinnt wie er die Herzen und Köpfe der Öffentlichkeit. Wenn er etwas Verrücktes macht, wie sein eigenes Werk zu zerschreddern, hat es naturgemäß dramatische Auswirkungen auf den Preis. Wenn das jemand anders macht, ist das Vandalismus und senkt den Wert auf beinahe null. Wir empfehlen dringend, dass kein anderer wertvolle Kunstgegenstände zerstört und darauf hofft, mit der Nachahmung eines brillanten Einfalls einen Reibach zu machen. Auf der Welt gibt es eine begrenzte Anzahl von Drucken des 'Girl With a Balloon' und wir haben soeben einen davon verloren, was eine Schande ist."

Banksy selbst hatte einen Schredder eingebaut, um damit gegen die Preisexplosion auf dem Kunstmarkt zu demonstrieren, womöglich aber mit dem Wissen von Sotheby's: Für das international renommierte Auktionshaus war es ein sagenhafter Marketing-Gag, der in allen sozialen Netzwerken Furore machte. Der Käufer, der das Werk für 1,042 Millionen Pfund ersteigert hatte, darf sich über einen angeblich nun doppelten Wert und ein authentisches Zeugnis für eine einmalige "Performance" freuen.