Kunstdiebstahl: 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht

Bayern 2-radioWelt: Die Wachleute aus dem Grünen Gewölbe müssen sich Kritiken anhören, weil sie gesehen haben, dass Einbrecher zugange waren, aber nicht eingegriffen haben. Welche Anweisungen haben die Sicherheitsleute in Ihrem Haus?

Alfred Weidinger, Direktor des Museums der bildenden Künste Leipzig: Das Leben des Mitarbeiters ist wichtiger als das Kunstwerk. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, da sind die Wachleute mit Pistolen und teilweise auch Hunden durch die Museen gegangen. Diese Zeit ist vorbei - und das finde ich auch gut so. Es gilt: Sie bleiben in der Sicherheitszentrale - sie beobachten, was geschieht, und dann reagieren sie. Sie informieren die Exekutive, eskortieren Mitarbeiter und delegieren die Leute an die richtigen Stellen. Das ist so auch international üblich.

Ihr Museum ist ein Neubau. Das heißt, da wurde das Sicherheitssystem gleich mitgeplant und mit eingebaut. Aber historische Häuser wie das Grüne Gewölbe hundertprozentig sicher zu machen, ist das nochmal viel schwieriger?

Hundertprozentig sicher machen kann man eigentlich kein Museum. Es gibt eine ganze Reihe von sehr spektakulären Kunstdiebstählen in der Vergangenheit. Wenn man subversiv genug ist, sich ausreichend vorbereitet und auch viel Zeit hat, dann sind solche Diebstähle einfach möglich. Die einzige wirkliche Sicherheit, die für ein Kunstwerk besteht, ist, es wegzusperren und es vollkommen von der Öffentlichkeit auszuschließen. Aber das ist ja nicht die Aufgabe eines Museums. Es besteht immer ein Risiko, das muss man einfach mit einplanen. Es gibt ja Videoanlagen und man kann dadurch feststellen: Wie haben sich die Täter verhalten? Wie sind sie vorgegangen? Kann man irgendwelche Auffälligkeiten erkennen?

Was können Sie aus diesem Juwelendiebstahl in Dresden lernen?

Das steigert die Sensibilität, das ist wichtig. Wir laden alle zwei Jahre externe Sicherheitsexperten ein, die unsere Sicherheitsanlage evaluieren. Das nicht immer dieselben Leute, sondern unterschiedliche - jeder hat einen anderen Zugang. Die Technik verändert sich permanent, und in der Zwischenzeit haben wir es mit intelligenten Videosystemen zu tun. Und wir haben vor, in den nächsten Monaten auch eines dieser Systeme zu testen. Das geht dann soweit, dass man Auffälligkeiten konstatieren kann. Das heißt, wenn ein Besucher vielleicht zwei, drei Mal innerhalb von einer Stunde diesen Raum betritt, dann gibt es einen internen Alarm. Dann kann man feststellen: Ist das ein besonders interessierter Besucher, der so oft ins Museum geht? Es kann aber auch ein Subversiver sein.