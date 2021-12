Kunstdenkmal für Corona-Opfer: Das Internet als Ort des Trauerns

Eduardo Gayanelo starb am 21. Februar dieses Jahres in der Nähe von New York – ein halbes Jahr vor seinem 90. Geburtstag – infolge einer Corona-Infektion. "Es gab keine richtige Beerdigung", sagt die Enkelin des Verstorbenen Monica Gayanelo, "wir Angehörigen konnten uns nicht treffen, um gemeinsam zu trauen. Das war alles noch verboten wegen der Infektions-Lage. Und das war das Schlimmste: Dass wir Familienmitglieder uns nicht sehen und uns nicht festhalten konnten."

Ritual in Zeiten von Social Distancing

Monatelang hat Monica Gayanelo darunter gelitten, nicht richtig Abschied von ihrem Großvater nehmen zu können. Bis sie auf das Projekt "A Crack in the Hourglass" – ein Riss in der Sanduhr – stieß. Ein, wie er es nennt, "vergängliches Covid-19 Denkmal" des mexikanisch-kanadischen Künstlers Rafael Lozano-Hemmer:

Diese Unmöglichkeit des gemeinsamen Trauerns ist für mich eine der grausamsten Auswirkungen der Pandemie. Ich hatte das Gefühl, dass ich ein neues Ritual erfinden muss. Eine neue Möglichkeit für Menschen zusammenzukommen – trotz Social Sistancing. Und das Internet ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit dazu. – Künstler Rafael Lozano-Hemmer

Rafael Lozano-Hemmer war selbst schwer an Corona erkrankt und musste sich wochenlang isolieren. In dieser Zeit kam ihm die Idee für sein "Anti-Denkmal", das zunächst nur in seinem Atelier im kanadischen Montreal stand: "Jeder kann uns über das Internet ein Foto eines Menschen schicken, der an Corona gestorben ist. Das System analysiert dann das Foto und ein Roboterarm zeichnet ganz langsam Zeile für Zeile auf einer Platte ein Porträt dieses Menschen aus Sand nach."

Vergänglichkeit per Livestream

Diesen 20- bis 40-minüten Prozess können Angehörige auf der ganzen Welt per Livestream mitverfolgen. Am Ende erstellt das System eine Gedenkseite im Internet mit dem Porträt und persönlichen Worten der Trauernden. Für die Ewigkeit sozusagen. Denn das Sandbild selbst wird nach wenigen Sekunden wieder zerstört, sagt der Künstler: "Das ist ein sehr wichtiger Moment, wenn die Platte, auf der das Porträt entstanden ist, kippt, der Sand durch die Schwerkraft herunterrutscht und dann das Bild verschwindet. Das gibt den Angehörigen die Möglichkeit abzuschließen. Aber es ist auch ein Symbol der Kontinuität. Denn aus diesem Sand werden dann auch die nächsten Porträts gemacht."

Frieden machen mit dem Tod

Durch diese Gedenkritual konnte auch Monica Gayanelo mit dem Tod ihres Großvaters abschließen: "So wie wir all die Jahre zusammen mit Eduardo gelebt haben, haben wir jetzt erlebt, wie sein Gesicht noch einmal vor unseren Augen entstanden ist aus Sand. Und wir haben symbolisch noch einmal erlebt, wie er uns verlassen hat. Das hat uns die Möglichkeit gegeben unseren Frieden zu machen mit der Vorstellung, dass es Zeit für ihn war, zu gehen."