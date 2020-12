Kunstblumen in Venedig: Der Erfolgsroman "Grand Hotel Europa"

Venedig habe etwas Trauriges, sagt die italienische Geliebte des Schriftstellers, als sie sich in der Traumstadt umblickt. Der sei objektiv betrachtet ja recht Markusplatz voll, trotzdem mache er auf sie einen einsamen und verlassenen Eindruck. "Er ist wie geistesabwesend. Die Helden von früher sind weg, Geschichte wird woanders geschrieben, der Weltzirkus ist weitergewandert. Nur der Platz ist noch da und weiß nicht, warum. Er scheint auf etwas zu warten, findest du nicht auch?"

Venedig als Sinnbild für alles. Kristallisationspunkt dieses Romans. Metapher für das untergehende Europa. Verlorener Geschichtsort unter den Fluten des Massentourismus. Schauplatz für eine glühend verwehende Liebesgeschichte. Ein Klischee zu viel vielleicht? "Im Grunde genommen lässt sich die Geschichte in sechs Sätzen erzählen", heißt es im Roman "Ich lernte Clio in Genua kennen. Ich verliebte mich in sie, und sie sich, nach eigener Aussage, in mich. Wir wurden ein Paar. Sie war unzufrieden mit ihrer Arbeitsstelle. Sie bekam ein Jobangebot aus Venedig, das sie natürlich annahm. Weil ich verliebt war und uns für glücklich hielt, beschloss ich, mir ihr nach Venedig zu ziehen. Etwas in der Art."

Bröckelnde Grandezza

Doch dann werden aus dieser Liebesgeschichte mehr als fünfhundert Seiten. Im Wechsel erzählt der niederländische Schriftsteller Ilja Leonard Pfeijffer die Liebesgeschichte in Venedig und einen darauf folgenden Aufenthalt im Grand Hotel Europa, einem romantischen, einst glanzvollen, mittlerweile mitgenommenen, von einigen Dauergästen bewohnten, aber bereits von einem chinesischen Unternehmer übernommenem Hotel. Als der Blick des Schriftstellers im Foyer auf eine riesige Vase mit Kunstblumen fällt, klärt ihn der altgediente und sehr beflissene maitre d’hotel auf und erzählt, der neue Besitzer heiße Herr Wang und habe die Absicht, das Hotel in altem Glanz erstrahlen zu lassen, "wobei ihm seine offensichtlich unbegrenzt zur Verfügung stehende Finanzkraft gute Dienste leisten dürfte. (…) Das alles trägt zwar zu einem günstigen Urteil über den neuen Eigentümer bei, doch muss ich angesichts dieser Kunstblumen seine Vertrautheit mit unseren Traditionen ernsthaft in Zweifel ziehen."

Der Ich-Erzähler ist ein Schriftsteller, er heißt wie der Verfasser selbst, er hat – wie dieser heute noch in Genua gewohnt, einen Roman geschrieben, der bereits verfilmt ist, und den Titel "Das schönste Mädchen von Genua" trägt. Bei uns ist dieser Roman unter diesem Titel vor vier Jahren auf Deutsch erschienen. Der Ich-Erzähler scheint dem Verfasser ziemlich ähnlich zu sein. Und der macht aus diesem Spiel auch kein Hehl: "Meinem Verleger habe ich einen Roman über den Tourismus versprochen. Ganz sicher bin ich mir nicht und müsste deshalb erst bei meinem Manager nachfragen, aber ich glaube, bereits einen ansehnlichen Vorschuss erhalten zu haben. Das Buch über den Tourismus war Clios Idee gewesen. Aber das ist eine eigene Geschichte, die ich, wie so vieles, auch noch erzählen muss. Ich bin froh, dass noch so viel Vergangenheit zu erzählen bleibt, denn ich habe keine Ahnung, welche Zukunft ich für mich erfinden soll, wenn ich meine Aufgabe erfüllt haben werde."

Venedig ersäuft in Touristen

Pfeijffer vollführt über mehr als 500 Seiten ein Verwirrspiel zwischen Fantasie und Wirklichkeit, er stellt immer wieder Distanz zum Text und zur Existenz eines Schriftstellers her, möchte undurchschaubar bleiben. Doch eigentlich sei ja ein "Roman über den Tourismus" vorgesehen, hatten wir auf Seite 76 erfahren. Und der Tourismus wird dann auch tatsächlich zunehmend zu dem Thema dieses Romans. Auf höchst unterhaltsame Weise werden die Vor- und Nachteile, also die Probleme des Massentourismus beleuchtet. Die Entwicklung Venedigs zum Freiluftmuseum wird in wenigen Schritten veranschaulicht, der Leser erhält zudem einen Einblick in die Geschichte. Einst, im 15. Jahrhundert zweitgrößte Stadt Europas nach Paris, demnächst reines Disneyland ohne Bewohner. "Extrapolieren wir das Tempo des Bevölkerungsrückgangs in die Zukunft, wird Venedig im Jahr 2030 menschenleer sein. Dann knipst der letzte Einwohner das Licht aus", heißt es im Buch. Und weiter: "Die Stadt wird heute fast nur noch von Geistern aus der Vergangenheit bewohnt, dafür aber jährlich von achtzehn Millionen Touristen überschwemmt. Das sind im Durchschnitt 50 000 pro Tag, ähnlich viele Besucher hat Disneyland im kalifornischen Anaheim. Prognosen zufolge wird sich bis 2030 die Anzahl der Venedigtouristen auf 100 000 verdoppeln. Dann werden morgens die Türen zur ausgestorbenen Stadt geöffnet und abends wieder geschlossen. Und keiner wird sich beklagen, dass er eine Eintrittskarte lösen muss, um sich die Stadt anzusehen."

Es gibt köstliche ironische, auch sarkastische, mitunter gallige Passagen, die verschiedenen Figuren im Hotel sorgen für Abwechslung, die Liebesgeschichte und herrliche Eifersuchtsszenen sind wie aus dem Leben gegriffen, für die Unterhaltung geschaffen. Hier liegt eine in deutschen Literaturkreisen kaum anzutreffende Mischform von U- und E-Literatur vor, bisweilen etwas langatmig und nervtötend in ihrer Geschwätzigkeit, in großen Teilen aber unterhaltsam, lehr- und aufschlussreich, prallvoll mit Gedanken, Erkenntnissen, Analysen, feixend, wütend, melancholisch, satirisch, entlarvend, überkandidelt, kurz: interessant und abwechslungsreich.

Ilja Leonard Pfeijffer: Grand Hotel Europa. Roman. Aus dem Niederländischen von Ira Wilhelm. Piper Verlag, München 2020, 560 Seiten.