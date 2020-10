Kunstausstellung: Der Corona-Lockdown in kleinen Zeichnungen

Als im Frühjahr die Ausgangsbeschränkungen angeordnet werden, müssen Julia Hölzl-Umminger und ihr Mann ins Home-Office. Ihre zwei kleinen Kinder betreuen sie parallel dazu. Eine stressige Zeit, in der die Mathematikerin einen Ausgleich sucht und zu Buntstiften greift. "Ich habe mir gedacht, jetzt darf jeden Tag ein Männchen auftreten und habe jeden Tag ein Bild gemalt", erzählt die 38-Jährige. Nun werden die kleinen Zeichnungen auf Schloss Neuburg im Landkreis Passau ausgestellt.

An Tag 37 kommt die Maske ins Spiel

Ihre Männchen sind kleine, reduzierte Figuren, mit nur wenigen Strichen gezeichnet. Sie wirken wie Karikaturen. Auf einem Bild tragen die Figuren beispielsweise Toilettenpapier tanzend durch die Gegend. Auf einem anderen Bild machen sie Hausmusik. Die Zeichnungen dokumentieren, was an welchem Tag im April dieses Jahres geschehen ist. An Tag 37 treten die Männchen erstmals mit Maske auf. Der Mund-Nasen-Schutz wird zur Pflicht.

Vom Netz ins Analoge

Julia Hölzl-Umminger fotografiert die Bilder, verschickt sie auf WhatsApp, postet sie auf Instagram - und plötzlich entsteht eine eigene Dynamik. "Ich habe richtig gemerkt, wie Freunde und Familie jeden Tag schon darauf gewartet haben, dass wieder ein Bild kommt. Und so sind es 45 geworden", schildert Hölzl-Umminger. Über WhatsApp landen die Bilder auch bei Christian Eberle, Kulturreferent im Landkreis Passau. Er entwickelt die Idee, die Zeichnungen in der Landkreisgalerie auf Schloss Neuburg auszustellen. Eberle lässt ein drei Meter großes Corona-Virus-Modell bauen und die kleinen Zeichnungen an die großen Zacken des Virus montieren.