Kunstaktion in Nürnberg setzt Frauen ein Denkmal

Es gibt viele Denkmäler für Männer, aber wenige zu Ehren von Frauen. Auf dieses Ungleichgewicht möchte die Kunstaktion "Die Unsichtbare*" in Nürnberg hinweisen, die bis 24. Oktober mehr Frauen ins Stadtbild bringen will. Die Macherinnen wollen damit ins Bewusstsein rufen, dass Frauen in der Geschichte bisher oft "unerinnert und unsichtbar" blieben, wie es auf der Webseite zur Aktion heißt.

20 Frauen stellvertretend für die "Unsichtbaren"

Dafür lassen die Organisatorinnen große Plakatwände an zentralen Orten mit den Porträts von Frauen anbringen, die nicht nur die Geschichte Nürnbergs geprägt haben. Darunter sind zum Beispiel Agnes Dürer, die in der Werkstatt ihres berühmten Maler-Ehemannes die organisatorischen Strippen zog, Bayerns erste promovierte Frau Bertha Kipfmüller, Deutschlands erste niedergelassene Ärztin Emilie Lehmus oder Caritas Pirckheimer, die humanistische Äbtissin oder eben auch die ungarisch-rumänische Holocaust-Überlebende Ágnes Rózsa.

Insgesamt werden 20 Frauen vorgestellt, die stellvertretend für all die anderen stehen sollen, die nicht öffentlich mit einem Denkmal gewürdigt werden.

"Es gab viele Frauen, die sehr viel geleistet haben und dafür auch über die Grenzen Deutschlands bekannt geworden sind", sagt Projektleiterin Lydia Maria Taylor. Das Fehlen von Denkmälern transportiere aber ein falsches Frauenbild. "Es entsteht der Eindruck, dass Frauen keine Spuren hinterlassen haben."

Wo könnten Denkmäler von Frauen im öffentlichen Raum stehen?

Mit der Kunstaktion wollen die Organisatorinnen das auch ändern, indem sie Vorschläge für mögliche Standorte für Frauen-Denkmäler machen. Außerdem fordern sie die Betrachtenden dazu auf, die Plakate zu fotografieren und in den sozialen Netzwerken zu posten, um an die Frauen über Nürnberg hinaus zu erinnern. Gleichzeitig will das Team Diskussionen darüber anstoßen, wer eigentlich ein Denkmal verdient hat und ob diese Art der Erinnerung überhaupt noch zeitgemäß ist.

Workshops, Diskussionen, Rundgänge

Begleitend zur Ausstellung finden zudem eine Reihe von Veranstaltungen statt, unter anderem werden zwei Themenführungen mit der Historikerin Nadja Bennewitz und in Kooperation mit dem Staatstheater Nürnberg ein Workshop für interessierte Gruppen und Einzelpersonen angeboten. Zum Auftakt gibt es am Abend ab 19.30 Uhr eine Podiumsdiskussion in der Desi, bei der über die Verankerung von Frauengeschichte und von genderqueeren Personen im öffentlichen Raum diskutiert werden soll. Mehr Informationen gibt es auf der Webseite der Kunstaktion.

Am Projekt beteiligt sind: der Kurt-Eisner-Verein, die Rosa-Luxemburg Stiftung Bayern sowie der Kulturbereich der Stadt Nürnberg und findet in Kooperation mit der Petra-Kelly-Stiftung, dem Kultur- und Stadtteilzentrum Desi e.V. und dem Staatstheater Nürnberg statt.