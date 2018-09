Kunstaktion in Graz: Österreicher sollen Nazi-Nippes entsorgen

Die Anonymität der "Müll"-Entsorgung ist Niwa dabei sehr wichtig. Dem "Spiegel" sagte er: "Da es illegal ist, Nazi-Überbleibsel öffentlich zu zeigen, sieht man von ihnen nichts mehr auf den Straßen. Ich habe aber erfahren, dass es im Privaten noch ganz anders aussieht." Die Landespolizei der Steiermark drängte Niwa nach dessen Aussage, das Projekt zu beenden. Jedenfalls wird der Container täglich geleert, wohl um keine Interessenten anzulocken, die sich am Sammelgut bedienen könnten. Gerade in der derzeitigen politischen Situation Österreichs, wo viel von nationalistischen, ja "braunen" Gesinnungen die Rede ist, dürfte die Kunstaktion noch für viele Diskussionen sorgen. Im März jährte sich zum 80. Mal der berüchtigte "Anschluss", die Eingliederung Österreichs in das Dritte Reich. Für Österreicher traditionell ein schwieriges Thema, gab sich die Republik doch lange der Illusion hin, Hitlers "erstes Opfer" gewesen zu sein.

Entscheidend ist es, die "Fantasie anzuregen"

Tatsächlich jubelten Tausende auf dem Wiener Heldenplatz der NS-Führung zu. Kein Wunder, dass Niwa in Privatwohnungen noch zahlreiche Memorabilien aus dieser Zeit vermutet und diese professionell beseitigen will: "Wesentlicher Bestandteil dieses sich Entlastens ist es, dass die Öffentlichkeit nie erfahren wird, was und wie viel genau gesammelt wurde oder von wem die Gegenstände stammen. Es ist möglich, dass der Container randvoll ist; er kann aber auch leer bleiben." Für Niwa sei es "entscheidend, die Fantasie anzuregen", heißt es beim "Steirischen Herbst": "Die Besitzer und Besitzerinnen solcher Andenken sollen vor die ethische Wahl gestellt werden, an diesen Spuren einer belasteten Vergangenheit festzuhalten oder sich für eine 'saubere' Form der Entsorgung zu entscheiden, und in eine Zukunft aufzubrechen, die von solchen Objekten befreit ist."