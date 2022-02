Kunstakademie München: Karin Pontoppidan wird neue Präsidentin

An der Münchner Kunstakademie wird gerade ein neues Kapitel aufgeschlagen: Am 1. April löst Karin Pontoppidan ihren Vorgänger Dieter Rehm, Professor für Fotografie, nach dessen Amtszeit von zwölf Jahren als Präsidentin ab. 214 Jahre nach Gründung der Akademie im Jahr 1808 steht damit erstmals eine Frau an der Spitze dieser wichtigen bayerischen Kulturinstitution mit ihren 850 Studierenden. Die gebürtige Dänin ist Professorin für Schmuck und Gerät, eine der renommiertesten Klassen der Akademie mit legendärem internationalen Ruf.

"Ich bin eher wie Synchronschwimmen"

"Sicherlich ist es so, dass ich nicht so bekannt bin wie viele meiner KollegInnen am Haus", gibt Karin Pontoppidan zu. "Ich würde sagen, Malerei und Bildhauerei, das ist wie Fußball, und ich bin eher wie Synchronschwimmen: Man weiß, dass es das gibt, aber man kennt jetzt nicht die Namen..."

In ihrem Fall dürfte sich das bald ändern. Bereits in den letzten Jahren hat die 54-jährige viele große Projekte in München verwirklicht, etwa eine große Einzelausstellung mit eigenen Werken in der Villa Stuck 2019, im gleichen Jahr hat sie die "Schmuckismus!"-Ausstellung in der Pinakothek der Moderne kuratiert und im letzten Sommer "MUC/Schmuck" im Münchner Stadtmuseum, mit Arbeiten der Studierenden der (ihrer) Schmucklasse: Kurzum: Karin Pontoppidan ist eine echte Macherin.

Sie kennt die Münchner Kunstakademie in- und auswendig

Als Dänin bringt sie internationales Flair an die Spitze der Akademie. Gleichzeitig kennt sie das Haus in- und auswendig, kennt seine Stärken und Schwächen. Da sie bereits vier Jahre lang als Vize-Präsidentin tätig war, weiß sie ziemlich genau, was demnächst auf sie zukommt, nämlich vor allem ökonomische und verwaltungstechnische Aufgaben, aber das schreckt sie nicht ab.

"Ich habe hier sechs Jahre studiert, ich hab später sechs Jahre als Assistentin gearbeitet, und jetzt bin ich seit sieben Jahren Professorin: die Münchner Kunstakademie liegt mir am Herzen, es ist ein großer Teil von meinem Leben und ich glaube dran."