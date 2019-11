Kunst zum Fühlen in der Pinakothek der Moderne in München

Der wohl faszinierendste Raum in dieser Ausstellung ist der letzte, ein großer Raum. Vor den tiefgrün-türkisfarbigen Wänden hängt nur ein einziges Bild, Öl auf Leinwand.

Es ist das Porträt eines Mannes, die Grundfarbe des Bildes ist Rot, komplementär also zu den das Bild umgebenden Wänden. Der Mann auf dem Bild blickt den Betrachter unmittelbar an, sein Blick kommt aus schmalen verengten Augen und suggeriert –oder ist das nur die eigene subjektive Assoziation? – etwas verhohlen Tückisches, Aggressives. Unter seinem blutroten Haar klebt schräg ein weißer Fleck. Eine Blindstelle in seiner Wahrnehmung vielleicht? Der symbolisch eingezeichnete Verlust der Erinnerung oder des Bewusstseins?

Der Betrachter weiß es nicht. Auch liefert ihm die Ausstellung keinerlei Hinweis auf den Titel des Bildes, wann es entstanden ist oder wer es gemalt hat. Der Betrachter ist allein mit dem Bild, und seiner Konzentration, ansonsten ohne Kenntnisse, ohne Erklärungen, ohne Information.

Digitale statt analoger Gefühle

Dass das Porträt des Mannes in Rot von der südafrikanischen Künstlerin Marlene Dumas stammt, im Jahr 1986 entstand und „The Accident“ heißt, also „Der Unfall“, erfährt der Museumsbesucher dann natürlich doch noch. Auf einem Touchscreen lassen sich einige wenige Grundinformationen direkt in der Ausstellung in Erfahrung bringen, aber das Konzept der Präsentation will den Besucher zurückführen auf seine unmittelbare Wahrnehmung und seine Emotion, sagt Kuratorin Nicola Graef.

Der Ausgangspunkt für die Ausstellung "Feelings" sei die Frage gewesen, inwieweit sich Gefühle, die Wahrnehmung von Gefühlen und Gefühle zwischen Menschen in den letzten Jahren verändert hätte, sagt Graef: "Vor allem auch durch die Digitalisierung, und durch den Ersatz des analogen Gefühls durch das digitale Gefühl, und dass das natürlich auch eine Form von Schwierigkeit mit sich gezogen hat, Empathie zu entwickeln, Zugang zu anderen Menschen zu entwickeln. Und wir haben uns gefragt, wie kann die Kunst ein Korrektiv dafür sein, uns wieder zu uns zurückzuführen."