Kunst zum Ausleihen: Zehn Jahre Artothek in Aschaffenburg

"Gerade in der Lockdown-Zeit wegen Corona haben unsere ausstellenden Künstler mehr verkauft", sagt Ulrike Krautheim von der Artothek. Das habe wohl daran gelegen, dass die Menschen zu Hause saßen, Geld angespart hatten und weniger in den Urlaub gefahren sind. "Da will man es sich wenigstens in den eigenen vier Wänden schönmachen", so Krautheim. Es gebe auch mehr Kunden, die zwei oder drei Bilder gleichzeitig ausleihen, um ihr zu Hause zu verschönern.

Lockdown-Zeit verstärkt Kunsthunger

Die Bilder aus der Artothek hängen aber nicht nur in Privat-Wohnungen. Klaus Bartl von der Artothek berichtet, dass auch das Klärwerk in Aschaffenburg zu den Kunden gehört, ebenso, wie die Polizei. Dort habe man vor Jahren Bilder gesucht, damit Menschen sich im Wartebereich wohler fühlen. Die zunächst ausgeliehenen Bilder habe die Polizei schlussendlich auch gekauft.

Bei Interesse Terminvereinbarung notwendig

Wer leihen möchte, kann auf der Seite der Artothek schon mal schauen, was aktuell zu haben und was ausgeliehen ist. Um sich in der Artothek im zweiten Stockwerk der VHS direkt umzuschauen, ist eine Terminvereinbarung nötig unter artothek@vhs-aschaffenburg.de. Auf der Internetseite ist jedes Bild mit dem Namen des Künstlers, Titel und auch den Maßen aufgeführt.