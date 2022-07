Kunst zum Anfassen bei der Jahresausstellung der Kunstakademie

Die Jahresausstellung ist ein Highlight nicht nur für die Studierenden: Dort wo Kunst entsteht, wird sie bis Sonntag (17.07.22) für alle Besucher Kunst präsentiert: Mit vielen Aktionen, Musik und Performances.

Akademiegebäude – Kunst am Bau

Die Akademie liegt nahe am Nürnberger Tiergarten in einem lichten Wald aus Birken und Kiefern . 1952 wurde sie von dem bekannten Architekten Sep Ruf erbaut , der mit seinem leichten Baustil weltbekannt wurde. Vier flache, mit überdachten Gängen verbundene Pavillonbauten mit langen Glasfronten liegen elegant in einem parkähnlichen Gelände. Alle Gebäude und Ateliers sind ebenerdig und sind zum Grünen gerichtet und werden im Sommer als Außenateliers genutzt. Diese Anlage wurde als erster Bau der Nachkriegszeit in Süddeutschland zum Baudenkmal ernannt.

Jahresausstellung – ein Fest der Sinne

Nach zwei Jahren Pause können die Studierenden auf dem Akademiegelände wieder ihre Arbeiten präsentieren! Für den Leiter der Akademie Holger Felten spricht diese Jahresausstellung alle Sinne an. Die Grenzen dabei sind fließend zum Beispiel zwischen Grafik-Video und Klangkunst. Die Klasse Grafik- und Design hat für ein Semester mit Studierenden der Musikhochschule In Nürnberg zusammengearbeitet: In einem Pavillon der Akademie sind Videoprojektionen zu sehen, die mit moderner klassischer Kunst korrespondieren. Live-Konzerte sind in diesem Pavillon bis kommenden Sonntag geplant.

Studierende arbeiten zusammen

Eine Besonderheit sind dieses Jahr Gemeinschaftsausstellungen. Spektakulär ist die Arbeit der "Freien Kunst". In einem Atrium der Akademieanlage wurden 16 Tonnen Erde aufgebracht: 81 Quadratmeter bei einem halben Meter Höhe! Weiße Fahnen umrahmen die hügelige Erdfläche . Jeder darf sie betreten und ist aufgefordert, über die Grenzen des Raumes und seine Auflösung nachzudenken. Eine andere Klasse webte einen dreidimensionalen Teppich, der sich durch mehrere Räume windet. 15 Studierende arbeiteten vier Monate daran. Ein Art grellbunter Patchworkteppich mit vielen Motiven und Mustern. Auch hier geht es um Grenzen, die wir uns setzen und wie weit wir uns ihnen nähern können.

Die Grenzen sind fließend

Mit dem Akademiepreis ausgezeichnet wurde der Studierende und Künstler Otokar Skala. Mit seinen Präsentationen fragt er, inwieweit heute Entertainment Kunst ist: Seine Arbeiten sind spektakulär und reizüberflutend: In einem Raum gibt es mehrere Videoprojektionen, die den Künstler als Dragqueen in einer Kirche zeigen – schrill und provozierend. Filmsequenzen, die an Lady-Gaga-Videos, Pop-Art und und das Pariser Varieté des 19. Jahrhunderts erinnern.

Jahresausstellung mit Kunst zum Anfassen

Diese Jahresausstellung bietet Kunst regelrecht zum Anfassen und Erleben: Ob bei dem Erdwall, der zum Betreten einlädt oder bei Klang-Skulpturen, die angefasst und bespielt werden dürfen. Besucher dürfen auch den Riesenteppich, der sich 30 Meter durch mehrere Räume windet, begehen. Die Jahresausstellung ist damit ein neues Erfahrungsfeld der Sinne. Am Samstag mit vielen Performances bei dem beliebten Akademiefest.