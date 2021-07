Kunst von Joe Bidens Sohn bringt Weißes Haus in Erklärungsnot

Eigentlich ist Hunter Biden, der Sohn von US-Präsident Joe Biden, als Geschäftsmann und Rechtsanwalt tätig. In seiner Freizeit malt der 51-Jährige aber auch. Zuletzt hatte er begonnen, seine Werke in der New Yorker Georges-Bergès-Gallery auszustellen - und auch zum Kauf angeboten. Das brachte ihm Kritik ein. Die Sprecherin von Präsident Joe Biden, Jen Psaki, hatte am Freitag Schwierigkeiten, Bedenken auszuräumen, dass der Verkauf von Hunters Gemälden ein Korruptionsrisiko darstelle.

Hunter Bidens Gemälde könnten Medienberichten zufolge bei einem Verkauf bis zu einer halben Millionen Dollar einbringen. Geschäftsleute oder andere die Kunst schätzen, könnten seine Werke lediglich erstehen, um sich Einfluss im Weißen Haus zu sichern, warnten die Kritiker.

Hunter Biden soll laut Pressebüro Namen der Käufer nicht erfahren

Präsident Bidens Büro kündigte daraufhin "angemessene Sicherheitsvorkehrungen" an: Bei Ausstellungen von Hunters Werken "wird der Verkauf seiner Kunst durch den Galeristen erfolgen und die Namen und Personen werden vertraulich behandelt", sagte Psaki Anfang Juli.

Dem hielten die Kritiker entgegen, dass dies die Käufer der Bilder nicht davon abhalten würde, Hunter persönlich wissen zu lassen, dass sie für seine Kunst viel Geld hingelegt hätten. Präsidentensprecherin Psaki betonte daraufhin lediglich, dass strenge Regeln gelten würden: "Er wird es nicht wissen. Er wird nicht wissen, wer seine Kunst kauft."

Gegen Hunter Biden laufen Ermittlungen wegen Steuervergehen. Der ehemalige Präsident Donald Trump schießt bevorzugt gegen den Sohn seines einstigen Herausforderers: Im Wahlkampf 2020 hatte der damalige Amtsinhaber wiederholt die wirtschaftlichen Interessen von Joe Biden's Sohn in der Ukraine und in China hervorgehoben.

Mit dpa-Material.