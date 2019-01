Kunst und Kolonialismus aus afrikanischer Perspektive

Nach wie vor ist Europa statt Afrika Mittelpunkt der Debatte

Flower Manase, steht für eine neue, selbstbewusste afrikanische Generation: top ausgebildet, leidenschaftlich engagiert. Einschüchtern lässt sie sich von niemandem. Ihre Laptop-Tasche ist aus unterschiedlichen afrikanischen Mustern zusammengenäht, sie verbindet hochaktuelles Design mit Tradition. Manase nimmt kein Blatt vor den Mund: "Die Diskussion über die Rückgabe afrikanischer Kunstwerke ist wichtig, aber sie ist völlig unausgewogen. Länder wie Deutschland geben immer den Ton an. Doch eigentlich sollte doch bei der Debatte nicht Europa im Mittelpunkt stehen, sondern Afrika, wir, die Betroffenen und wie wir mit der Situation umgehen. Die Afrikaner haben sehr wenig Kontrolle über ihre Projekte, weil die Europäer das Geld haben. Die Deutschen wollen diese so genannte Partnerschaft mit Afrika. Aber dann sollten sie auch die Afrikaner entscheiden lassen, wie sie das wollen, und nicht versuchen, uns mit Wissenschaftlern aus Europa zu beeinflussen, die ganz andere Ansätze verfolgen als wir."

Skepsis von afrikanischer Seite

Wer interessiert sich in Deutschland wirklich für den afrikanischen Blick, die Sicht des Anderen? Dabei hören wir bei den Gesprächen in Tansania bemerkenswerte Ansichten. Zum Beispiel zur Restitution afrikanischer Kunstwerke, die der französische Staatspräsident Macron angekündigt hat. In Afrika sieht man das oft anders, viel kritischer. "Die Rückgabe der Objekte nach Afrika ist materiell und technisch unmöglich. Man kann das gar nicht zurückschicken. In den deutschen Völkerkundemuseen lagern ungefähr 1 Million Objekte. Ich weiß nicht, wie man das alles nach Afrika schicken soll? Wohin? An wessen Adresse? Das ist schlicht unmöglich", sagt Germain Loumpé, ein angesehener Professor, der zwischen Afrika und Europa pendelt und schon vier afrikanische Kulturminister beraten hat. Er ist skeptisch: In Afrika, meint er, gäbe es keine Kulturpolitik. Und noch viel weniger gäbe es eine Museumspolitik. Die Museen hätten dort keinen großen Stellenwert. Eine Rückgabe der Kulturgüter könne sogar schädlich sein: "Die Mehrzahl der afrikanischen Kunstwerke in Europa sind ethnische Objekte. Afrika ist immer noch eine Stammesgesellschaft. Die afrikanischen Staaten bestehen aus Ethnien, die so etwas wie Mikronationen sind. Sie haben einen Gründungsmythos, eine Identität und eine Geschichte, die mit denen des Nachbarvolkes nicht das Geringste zu tun hat. Trotzdem leben sie in einem übergeordneten Nationalstaat, der das kulturelle Erbe treuhänderisch verwaltet, aber das bringt oft Konflikte mit sich."

Es ist also kompliziert. Keiner der in Daressalam anwesenden Museumsexperten fordert eine radikale und vollständige Rückgabe der Kunstwerke. Und, nein, die meisten Afrikaner jubeln nicht über Macrons Ankündigung. Sie fühlen sich übergangen, niemand hat sie gefragt, ob und unter welchen Umständen sie eine Rückgabe überhaupt wollen. Ein europäisch-afrikanischer Dialog, zu dem ist es bisher nicht gekommen. Im November fand im Nationalmuseum von Tansania ein so genanntes „Museumsgespräch“ statt. Es war das erste Mal, dass sich afrikanische Experten untereinander austauschen konnten. Frank Werner, Leiter des Goethe-Instituts in Daressalam: "Wir wollen, bevor wir in ein Gespräch eintreten, erst mal gemeinsam lernen, zuhören und erfahren, losgelöst vom Diskurs, nicht vermischt vom Diskurs in Europa, was die Perspektive dieser neuen Generation ist und welche Antworten sie suchen. Und dafür haben wir diese Plattform: Museumsgespräch." Museumsexperten aus Tansania, Ruanda und Uganda waren angereist, praktisch alle wichtigen Player im ehemaligen Deutsch-Ostafrika. Eingeladen hatte das Goethe-Institut, ohne dessen Finanzierung wäre ein solches Treffen niemals möglich gewesen. Afrikas Museen haben kein Geld für Reisen.