"Kunst, Raub und Rückgabe": Erinnerungsprojekt zu Nazi-Raubkunst

Die Szene: Michael Eberstadt, der Urenkel der einst Frankfurter Familie Flersheim, sitzt in seinem bemerkenswerten Heim mit Blick auf die Skyline von Manhattan und freut sich das zurückgekehrte Bild: Adolf Hoelzels im frühen 20. Jahrhundert supermodern gemalte bayerische "Prozession im Gebirge".

Ein Erinnerungsprojekt zwischen München und Berlin

Ein "Stück unserer Geschichte" nennt Eberstadt das Bild. "Ich habe das Bild so gern gehabt. Ich habe immer gedacht, dass vor etwa hundert Jahren mein Urgroßvater und seine Frau in einer Galerie standen. Und die haben das bemerkt und gefragt 'Hast Du es gern?' – 'Ja, ich habe es gern'. Und dann die haben es gekauft."

Gefilmt hat diese Szene Michael Zehetmair, Redakteur beim BR. Ende 2021 ging die Initiative von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen aus: Mithilfe auch von Fördergeldern von der Bundeskulturministerin werden jetzt vom BR und vom Rundfunk Berlin-Brandenburg jeweils 15 kurze Filme gedreht: Über das Schicksal jüdischer Kunstsammler im Nationalsozialismus, über das Überleben, aber auch über die Ermordung von Familien sowie den Verbleib von und die Ermittlungen über Kunst durch Provenienzforscherinnen. Beim Bayerischen Rundfunk ist Michael Zehetmair der zuständige Redakteur und Filmautor.

Geplant ist eine "Mediathek der Erinnerung"

"Superspannend" nennt er die Verbindung, die die Gemälde zwischen den Generationen stiften. "Also da sitzt dann eben ein Urenkel und erzählt im Interview über seinen Urgroßvater, den er selber nicht gekannt hat, woher auch? Und auf einmal hängt dann wieder das Bild an der Wand. Und zwischendrin war’s 80 Jahre lang weg. Und dann bist du als Journalist da und spürst dem Ganzen so ein bisschen nach."

Die Anregungen zu den Filmen, man könnte auch sagen: zu den Fällen, kommen von den Kunstsammlungen in Berlin und München. Bis 2024 sollen sie in einer "Mediathek der Erinnerung" gesammelt werden. Die sachlichen Grundlagen liefern in München Provenienzforscherinnen wie Andrea Bambi.

Forschung zu Nazi-Raubkunst benötige einen besonders langen Atem, erzählt sie: "weil viele Dokumente eben auf der Flucht verloren gegangen sind, heute nicht unbedingt zugänglich und manchmal auch durch Zufallsfunde erst wieder auftauchen, weil ein Archiv wieder öffentlich wird, weil Sachen aus dem Kunsthandel plötzlich wieder auftauchen."

Rehabilitation von Menschen wie August Liebmann Mayer

Ein besonders tragisches Schicksal hatte August Liebmann Mayer. Der Spezialist für spanische Malerei war festangestellt bei der Alten Pinakothek in München und Professor an der Universität. Dann wurde er bereits 1931 Opfer einer antisemitischen Intrige.

Nach einer zwischenzeitlichen Flucht nach Frankreich wurde er schließlich doch im KZ ermordet. Erst vor wenigen Jahren wurden Teile seiner Kunstsammlung an die einzig überlebende Tochter zurückgegeben. Der Film von Michael Zehetmair in der Reihe "Kunst, Raub und Rückgabe" erzählt endlich die Wahrheit über sein Leben.