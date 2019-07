Die #Exist-Parade fordert mehr Raum für Kunst in München

Iris Buchheim: Am Samstagnachmittag bilden Sie mit Künstlerinnen und Künstlern aus München einen Protestzug, oder wie es im Programm des Kunstareal-Fests heißt – eine "feierliche Parade" mit Kunstwerken und Musik durch das Kunstareal bis zur Galerie Empfangshalle in der Theresienstraße 154. In den kleinen Galerieraum sollen dann alle Kunstwerke hineingezwängt werden. Wofür protestieren Sie?

Corbinian Böhm: Man muss vielleicht sagen, das ist kein Protestzug, sondern tatsächlich ein künstlerisches Bild, mit dem der immer enger werdende Raum für die Kunst deutlich gemacht werden soll.

Auf Ihrer Webseite #Exist rufen Sie aber zum Protest auf?

Ja, wir wollen vor allem zeigen, wie viele wir sind und wie eng der Raum ist in München. Uns geht es darum, dass in der rasant wachsenden Stadt München, wo viele Gebiete neu entwickelt werden – und da natürlich die Infrastruktur mitgedacht wird – auch an die Kunstschaffenden gedacht wird. Wir haben das Gefühl, dass wir als Kulturschaffende da so ein bisschen hinten runterfallen. Das heißt, wir wollen einfach die Kunst von morgen weiter mit Räumen versorgen, weil wir das einfach brauchen, um morgen eine funktionierende Hochkultur in München zu haben und die Künstler hier halten zu können.

Wie viele Künstler*innen haben sich denn angemeldet?

Im Moment gibt es so 300 Interessierte und wir hoffen, dass die alle kommen. Das ist für Künstler wirklich relativ viel.

Kommen alle aus München?

Ja, aus München, oder eben im weiteren Sinne aus der Metropolregion.

Die Künstler*innen sind alle aufgerufen, Kunstwerke mitzubringen. Was für ein Kunstwerk bringen Sie mit? Sie machen ja sonst eher Projektkunst. Oder ist die organisierte Parade in diesem Fall Ihr Kunstwerk?

Das kann man schon so sehen: Dieses Bild, was da entsteht, wie sich die ganze Kunstszene in diese kleine Galerie reinquetscht, das ist natürlich ein künstlerisches Bild, ja in gewisser Weise eine Performance. Aber wir werden dennoch auch Kunstwerke mitbringen und vielleicht auch so viele, dass man Sympathisanten, die auch mitlaufen wollen, mit Kunstwerken versorgen kann.

Wie schwierig ist die Raum-Situation für Kunst- und Kulturschaffende in der Stadt? Sie haben ja an zentralem Ort – in der Theresienstraße 154 – mit Ihrem Partner Michael Gruber die Galerie Empfangshalle. Davor waren Sie – ebenfalls mit guter Adresse und sehr zentral – in der Katharina-von-Bora-Straße. Arbeiten Sie auch dort, oder ist es zu klein zum Arbeiten?

Die Katharina-von-Bora-Straße haben wir gerade aufgeben müssen. Das waren vier, fünf Jahre Zwischennutzung in einem ehemaligen Heizkraftwerk der Stadtwerke München und jetzt sind wir nicht mehr mit einem richtigen Ort versorgt. Wir waren dort eine Künstlergemeinschaft von 30 Leuten, die sich jetzt aufgelöst hat. Viele Künstler sind aus München weggegangen, weil hier einfach kein Platz zum Arbeiten mehr zu finden war. Wir machen es jetzt schon länger, dass wir um einen großen zentralen Werkraum herum kleinere Ateliers betreiben und eine synergetische Künstlergemeinschaft geworden sind, in der man wirklich gut und professionell arbeiten kann. Und wenn da ein Atelierraum freigeworden ist, hat es nie länger als ein paar Tage gedauert, dass er wieder neu besetzt wurde. Daran erkennt man auch,unter welch riesigem Druck Künstler stehen, Räume zu finden. Und das geht ja nicht nur uns, den Bildenden Künstlern so, sondern an der Parade werden auch viele Musiker teilnehmen, Schauspieler, Tänzer: Alle sind ja davon betroffen.