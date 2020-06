Kunst den Kirchen! Eike Schmidt und die Kunst der Provokation

Konservierung des aktuellen Zustands

Natürlich ist so eine "historische Wiedervereinigung" Quatsch. Oberstes Prinzip des Denkmalschutzes ist nicht etwa Rekonstruktion, sondern Konservierung des aktuellen Zustands, das ist europaweit Konsens – mit Ausnahme von Berlin. Konservierung, also Schutz, hieße in einer Kirche aber: Panzerglas, Alarmanlage, Wachmann. Wenn da mal nicht der Teufel persönlich mit der Axt vorbeikommt, um solch einem offensichtlichen Kult ums Götzenbild den Garaus zu machen.

Sakrale Kunst ist immer an Kult gebunden, das ist altbekannt und glücklicherweise hängt sie ja – gerade in Italien – oft genug noch am originalen Ort. Eine Rückführung von Andachtsbildern aus den Museen in Kirchen hieße, die Kunstgeschichte negieren: Aus den einst rein sakralen, funktionalen Kultgegenständen, sind in der Neuzeit nun mal Kunstwerke geworden. Wir schätzen sie als Dokumente einer vergangenen Zeit. Wir feiern sie darüber hinaus für ihre Schönheit, wollen sie als Objekte behalten, wir verehren ihre Schöpfer für ihr Können und ihren Ideenreichtum.

Wie wollen wir Kunst betrachten?

Man muss fairerweise hinzufügen: Es geht Schmidt nicht um vor langer Zeit rechtmäßig erworbene Werke, sondern um jene, die ohne offiziellen Besitzerwechsel in Museen überführt wurde. Für manches Werk, das derzeit im Depot verstaubt, ist solch eine Rückführung also durchaus denkbar. Aber bitte nicht die Madonna Rucellai! Und dann auch noch ausgerechnet in Santa Maria Novella, einer Kirche, die jetzt schon von Touristenströmen heimgesucht wird, inklusive Warteschlangen am Eingang und Online-Ticketing – und zwar schon vor Corona. Keine Frage, das Bild ist seinem Kontext und seiner Funktion entrissen worden, als es 1948 in die Uffizien kam, wo es nun als Objekt begafft wird und wo stilistische Zusammenhäng hergestellt werden, die die Maler im 13. Jahrhundert selbst nicht kannten. Und dennoch: Es wäre naiv, das rückgängig machen zu wollen.

Was also steckt wirklich hinter dem Vorstoß? Wer über Schmidts Vorschlag nachdenkt, stößt schnell Grundsatzfragen an: Wie wollen wir Kunst betrachten? Was ist uns Kunstgeschichte wert, was das einzelne Bild? Was ist uns der Erhalt wert? Wie sollen Florenz und andere Hotspots mit den Touristenmassen umgehen? Und so kommt der Vorschlag eben nicht zur Unzeit, sondern ist genau jetzt wichtig: Denn jetzt, nachdem der erste Pandemie-Schock vorüber ist, beginnt die Zeit der Einsparungen. Die finanzielle Stellung der Kultur war in Italien schon vor Corona ein Desaster. Mit seinem Vorstoß wird Schmidt zwar sicher keine Kunstgeschichte schreiben, aber sich und sein Haus mit solchen versteckten Grundsatzfragen gerade jetzt ins Gespräch gebracht zu haben, ist immerhin eine kleine Sternstunde der Provokation.

