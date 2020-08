Kunst ist für alle Menschen: Keith Haring im Folkwang Museum

Kunst ist für alle Menschen, davon war der US-amerikanische Künstler Keith Haring überzeugt. Inspiriert von den Comiczeichnungen seines Vaters zeichnete er bereits früh. Er begann ein Grafik-Design-Studium, ging nach zwei Jahren jedoch seinen eigenen künstlerischen Weg. Sein Ziel, eine Bild- und Zeichensprache zu entwickeln, die alle Menschen verstehen. Zu seinen populärsten Bilderfindungen zählen das "Radiant Baby", das krabbelnde Baby, und der bellende zweibeinige Hund. So wie er seine Kunst schuf, lebte Keith Haring auch in den 1980er Jahren in New York. 1958 geboren starb er mit nur 32 Jahren 1990 an den Folgen von Aids.

Im zentralen Saal der lichten und offenen Ausstellungsräume hängt auf einer grün gestrichenen Wand ein 15 Meter langes Gemälde von Keith Haring: eine wuselnde schwarze Pinselzeichnung ineinander verschlungener Figuren auf weißem Papier. "Eine Art Bilderfries, der viele seiner bekanntesten Motive versammelt: Das Baby, der Hund, der auf zwei Beinen läuft. Fernseher, Ufos, Pyramiden, das Kreuz, das Herz, der Delphin, das Atomzeichen, Nuklearzeichen. Bilder, die auf einander bezogen sind, zwei Ufos, die mit ihren Strahlen den Hund auf zwei Beinen erreichen, ihn aktivieren, ihn auch vielleicht beeinflussen oder erleuchten wollen. Das ganze Fries wird gerahmt von zwei schwangeren Frauen, links außen und rechts außen sieht man große aufrecht stehende Frauen mit einem Bauch, und in dem Bauch der linken Figur steckt ein Baby, und im Bauch der rechten ein Herz", erklärt Hans-Jürgen Lechtreck, der Kurator der Keith Haring Ausstellung im Museum Folkwang in Essen.

"Eine Art globaler Zeichen-Bildsprache"

Die Schau entfaltet das beeindruckende Werk, das der amerikanische Künstler in wenig mehr als zehn Jahren geschaffen hat. Eine Überfülle von Bildideen und künstlerischen Aktivitäten, die bei Haring alle gleichzeitig präsent sind; so ähnlich wie in seinen frühen Zeichnungen, in denen er Bildszenen comicartig über- und nebeneinander anordnet, aber dennoch keine zusammenhängende Geschichte erzählt. Seine Bild- und Zeichensprache ist einfach, aber immer auch mehrdeutig. Und sie weckt hie und da Assoziationen an Kalligrafie, die Malerei australischer Aborigines oder der Azteken, die Haring auch interessiert hat.

"Er möchte nicht bestimmte Botschaften vermitteln, aber er möchte eine Bild- und Schriftsprache entwickeln, die über kulturelle Grenzen, über auch zeitliche Abstände hinweg und soziale Räume hinweg funktioniert und verstanden wird", erklärt Hans-Jürgen Lechtreck. "Sein Ziel ist eine Art globaler Zeichen-Bildsprache."