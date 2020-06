"Unvergessliche Zeit": Kunstwerke über den Corona-Lockdown

We eat cake – wir essen Kuchen, verkündet Ania Soliman mit roten Tuschelettern auf einem viereckigen Blatt Papier. Darunter sind mit beherzter Linienhektik drei kleine Torten gezeichnet. Auf dem Blatt daneben eine Zeichnung des kastenförmigen Kunsthauses Bregenz und am 9. Mai zeichnet die polnisch-ägyptische, in Bagdad aufgewachsene und inzwischen in Paris lebende Künstlerin sechs nebeneinander stehende Krankenschwestern mit Maske, die Arme angewinkelt und die Hände kampfbereit zu Fäusten erhoben. Der ins Bild geschriebene Titel: Solidarnosc. Arbeiten, die zu einer Serie auf Instagram gehören und so etwas sind wie Ania Solimans Online-Tagebuch während des Lockdown. Ein "Journal der Einengung" – so der Titel.

Embedded Art, wie Thomas Trummer aufzeigt, Direktor im Kunsthaus Bregenz und Kurator der Schau "Unvergessliche Zeit", die Arbeiten aus der Quarantäne und darüber hinaus zeigt. "Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass natürlich das Medium der Zeichnung wichtiger geworden ist. Der Strich ist die Spur des eigenen Ichs, wenn ich einen Strich mach', weiß ich, er wird weitergehen oder ich denke ihn mir weiter, ich spüre meine unmittelbare Zukunft und gleichzeitig spüre ich beim Rückblicken des schon auf Papier gebrachten Strichs meine unmittelbare Vergangenheit. Also diese ganze Zeitlichkeit, die wir durch den Lockdown spüren, die ist in der Zeichnung und im Tun auch vergegenständlicht."

Barockes Drama

Ania Solimans Zeichnungen auf Instagram dienen nicht nur der spontanen Klärung von Ausgehbeschränkungen, Wohnungsauseinandersetzungen, wechselnden Stimmungen, unruhigem Schlaf oder Distanzhalten. Mit ihrem intimen Sinnenreiz, ihrer ganz eigenen Handschrift sind sie auch beiläufiges Zeichen für den Anspruch auf das unverfügbar Private. Annette Messager klotzt unterdessen mit barockem Drama. Ungerahmt hängen an der hohen Wand im Eingang des Bregenzer Kunsthauses gut zwei Dutzend Aquarelle von Schädeln, graue, dunkelblaue und schwarze, manchmal mischt sich ein roter ein, was einen persönlichen Hintergrund hat, wie Thomas Trummer sagt: "Messager ist in den Siebzigern und hatte eine Schädeloperation im Herbst. Es sei gut ausgegangen, wie sie mir erzählt, aber dann kam der Lockdown und die Quarantäne. Und diese Bilder entstehen während der Quarantäne, das ist der Umgang mit der Todesnähe, die sie hatte und auch mit den Ängsten, die man hat in so einer Situation. Aber gleichzeitig ist es auch manchmal spielerisch und sehr oft ist es auch ein Liebesbekenntnis, manchmal taucht er zu zweit auf, Stirn an Stirn und formt sogar ein Herz. Also es ist nicht nur der Grusel, der Schauer und der Schock, sondern auch Vertrautheit und Liebe."