Kunst im Spiegel-Becher: So spektakulär ist Rotterdams Depot

Normalerweise präsentierten Museen nur sechs bis zehn Prozent ihrer Sammlung den Besuchern, sagte Direktor Sjarel Ex: "Wir wollen die ganze Sammlung mit allen teilen." Die Kunstwerke sind allerdings nicht so konventionell wie in den Schauräumen ausgestellt. Sie hängen an großen verschiebbaren Metallgittern, liegen in Schubladen oder auf Regalen.

Weitere begehbare Museumsdepots

Indes gibt es schon lange auch andere begehbare Depots, meist im Keller der eigentlichen Museen, die sich besonders für die Fans spezieller Sammelgebiete bestens eignen. Wer sich zum Beispiel für Stühle und Tische aus dem Bereich des Jugendstils interessiert, sollte einmal im MAK Wien (Museum für angewandte Kunst) das Untergeschoß besuchen. Dort ist man mit vielen hundert Kleinmöbeln konfrontiert, die in Vitrinen stehen.

Oder die Alte Nationalgalerie in Berlin am Kulturforum: Hier haben die Architekten der Schausammlung im Untergeschoß ein fast gleich großes, eng gehängtes Depot zur Ergänzung vorgesehen. Während oben also der echte Botticelli hängt, sind unten Gemälde aus seiner Werkstatt zu sehen, die von seinen Gehilfen ausgeführt wurden. Aber auf dem Kunstmarkt würden auch die jeweils Preise im sechsstelligen Bereich erzielen. Ein Blick in die zugänglichen Museumsdepots macht also immer Spaß und schult den eigenen Blick ungemein.

Mit Material der Nachrichtenagenturen