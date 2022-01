Kunst im Dunst: "Hoffmanns Erzählungen" in München

Am Ende fahren sie alle aufwärts durch einen Papierturm dem Himmel entgegen. Es regnet lauter Seiten mit sicherlich genialen literarischen Einfällen, voller Spuk- und Doppelgänger-Geschichten, wie sie E.T.A. Hoffmann so liebte. Die Kunst triumphiert, in diesem Fall leider nicht über den Dunst, aber doch über alles andere. Diese Deutung war nicht abwegig, aber auch nicht sonderlich überraschend oder originell: Stefano Poda hatte sich vor ein paar Jahren in Lausanne schon mal mit dem Stoff beschäftigt, war also drin im Thema.

Operndiven in Vitrinen

Optisch machten vor allem die ausladenden Kostüme was her, einschließlich bizarrer Motorradhelme und Netzkleidern - er war sein eigener Ausstatter. Durchaus vergnüglich, verstorbene Operndiven von Kirsten Flagstad über Anneliese Rothenberger bis Montserrat Caballé in Glitzer-Kaftane gehüllt in Glasvitrinen zu bewundern. Lauter Zeuginnen großer Auftritte, ganz viel Starpower, und der äußere Effekt, der ist bei Jacques Offenbach natürlich wichtig. Gleichwohl war das Regiekonzept insgesamt allzu bieder, selbstverliebt und naheliegend, ja streckenweise fade.