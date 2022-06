Kunst der Kooperation – In Kassel startet die documenta fifteen

"Danke, dass Ihr 'Ja' gesagt habt!", sagt Mirwan Andan vom indonesischen Kollektiv ruangrupa. Auf der Pressekonferenz am Mittwoch bedankte er sich dafür, dass die Findungskommission der documenta ruangrupa vor drei Jahren dazu einlud, die 15. Ausgabe der wichtigsten Kunstausstellungen der Welt zu kuratieren. Noch vielmehr sei er aber dankbar dafür, dass die documenta die Gegeneinladung annahm, die ruangrupa daraufhin ausgesprochen hat. Sie bestand darin, sich auf das große Experiment einzulassen, das kuratorische Konzept radikal kollektiv zu verstehen, unter dem Dach "documenta" demokratisches und solidarisches Aushandeln in weitesten Sinne zu praktizieren und auch dies: Zuzuhören.

Lumbung – Die Kunst der Kooperation

Die documenta fifteen ist in diesem Sinne für ruangrupa nur eine Station auf ihrer schon über 20 Jahre andauernden Forschungsreise, auf der die Gruppe versucht, soziale und künstlerischer Prozesse anzustoßen, die neue Formen des Zusammenlebens erproben und den zentralen Problemen unserer Zeit durch gelebtes Tun begegnen: Klimawandel, Ressourcenverteilung, Diskriminierung von Minderheiten, kriegerische Konflikte. Kunst ist dabei nicht "Kunst", die im Museum zu sehen ist. Vielmehr geht es um die Kunst der Kommunikation und Kooperation nach Werten wie Humor, Großzügigkeit, Transparenz, Genügsamkeit. "Lumbung" nennt ruangrupa dieses Prinzip. Nach der indonesischen Reisscheune, in der die Überschüsse der Ernte gemeinschaftlich verwaltet wird. Unter dieser Prämisse hat ruangrupa über 30 weitere Kollektive des globalen Südens eingeladen, miteinander und mit Initiativen aus Kassel zu arbeiten, voneinander zu lernen, Geld, Wissen und Erfahrungen zu teilen. Ab Samstag auch mit den Besucherinnen und Besuchern.

Fridskul – Die Kunst des Lernens

Schwarz gestrichen wie eine Schultafel sind denn auch die Säulen des Fridericianums, das zur "Fridskul", zur Schule wird. Der rumänische Künstler Dan Perjovschi hat auf die schwarze Farbe mit weißer Schrift humorvollen bis provozierenden Sprüche zum Tagesgeschehen geschrieben, die er immer wieder aktualisieren wird. Eine so einfache wie visuell markante Intervention, mit der Perjovschi der ehrwürdigen Statik der Institution das Gegenmodell des Dynamischen, Politischen und des Lernens entgegensetzt.

Im Inneren des Fridericianums stehen Schulbänke, Stühle und Sofas. Gemütlich ist diese Schule, Offenheit und Lust auf Kreativität strahlt sie aus. Vorbild ist die "Gudskul", die ruangrupa mit zwei weiteren Kollektiven in Jakarta als Kritik an der konventionellen Kunstausbildung ins Leben gerufen hat. Lernen verstehen sie dort als soziale Praxis, in deren Mittelpunkt die Freundschaft steht. Auf riesigen Leinwänden sind Skizzen, Mindmaps, Diagramme zu sehen, die den Prozess des Lernens aller Beteiligten an der documenta dokumentieren. Zeugnisse der Diskussionen, die die Gruppen miteinander geführt haben. Die meisten werden hier im Fridericianum mit den Besuchern ins Gespräch kommen. Was ihre Präsentationen betrifft, muss man größtenteils auf wirkungsvolle Bildlichkeit oder markante künstlerische Positionen verzichten. Ausnahme: Die an Popart erinnernden, politisch aufgeladenen Bilder von Richard Bell, der für das Recht der Aborigines in Australien kämpft.

Slums – Die Kunst der Gemeinschaft

Weniger spröde wirken da die Arbeiten in der documenta Halle. Durch einen mit Wellblech verkleideten Tunnel betritt man das Gebäude und stößt auf die Installationen des Kollektivs Wajukuu Art Project, das in einem Slum in Nairobi soziale und künstlerische Projekte betreibt. Die Slums versteht das Kollektiv nicht einfach nur als prekären Lebensraum, sondern als Gemeinschaften voller Stärke, Zusammenhalt und Kreativität, die vom Leben gespeist ist. Alltagsobjekte wie Messer und Wellblech werden bei ihnen zu kraftvollen Installationen verarbeitet, voller buchstäblicher Schärfe. Das Rückgrat einer Holzskulptur besteht aus Nägeln und Stacheldraht. Materialität und Farbigkeit der Arbeiten lassen bei allem Optimismus, was die Praxis des Kollektivs selbst betrifft, Gewalt, Härte und den Überlebenskampf in den Slums spürbar bleiben.

Nongkrong – Die Kunst des Abhängens

Im Untergeschoss beschäftigt sich die thailändische Gruppe Baan Noorg mit Milchwirtschaft. Alte thailändische Mythen verweben sie mit Geschichten der Gebrüder Grimm. In Videos sind Bilder aus Gehöften in Kassel und Thailand zu sehen, die bei einem Austausch für das Projekt entstanden sind. Eine Skateboardrampe, die gemeinsam mit einem Verein aus Kassel gebaut wurde, lädt zum gemeinsamen Abhängen in diesem Environment ein. Wie es überhaupt darum geht, Zeit miteinander zu verbringen und sich Geschichten zu erzählen. Auch dafür gibt es einen eigenen Begriff aus dem Indonesischen: "Nongkrong". Ein Kerngedanke dieser documenta und zugleich die größte Herausforderung für alle Beteiligten. Sich wirklich einzulassen auf die Fragen und Probleme der Kollektive weltweit bedarf großer Neugier und Ausdauer. Die Atmosphäre in der documenta Halle, in der sich auch die "lumbung press", also die Druckerei der documenta befindet, lädt nicht immer dazu ein.

Viel eher gelingt das in dem, was bei der Fondation Festival sur le Nigre "Bulon" heißt und die Gruppe in einem ehemaligen Fabrikgebäude der Firma Hübner installiert hat. Ein Vestibül mit Bühne als Raum der Zusammenkunft, wie er im malischen Haus zentral ist. Die installativen Arbeiten des Kollektivs, ihre Wandteppiche und Marionetten korrespondieren farblich mit den Ziegeln und Terrakottaarbeiten der Jatiwangi Art Factory aus Indonesien. Wenn die Jatiwangi Art Factory zum rhythmischen Trommeln auf Dachziegeln einlädt, will man hier wirklich länger verweilen.

Mehr als 100 Tage – Die Kunst des Prozesses

Das Hübner-Areal in Stadtteil Bettenhausen ist ein neu hinzugekommener Ort der documenta fifteen, die sich über 32 Standorte in der Stadt verteilt. Auch was die Erkundung neuer Stadtviertel betrifft, ist diese documenta noch einmal eine Steigerung zu den Vorgängerausstellungen. Eine Steigerung, die sich auch zeitlich fortsetzt. Wie schon der gesamte Prozess des Netzwerkens, Austauschs und der Kooperation im Vorfeld von ruangrupa zum Kern der Kunst erklärt wurde, soll dieser Prozess auch über die 100 Tage der Ausstellung hinausgehen. Die Netzwerke sollen fortgeführt werden, Zusammenarbeit soll bleiben, vielleicht auch bei allen documenta Besuchern das Verständnis davon verändert werden, was Kunst überhaupt sein kann.

Gerade in dieser Hinsicht verlangt diese documenta mit ihrem Fokus auf dem Prozess der Kooperation allen Beteiligten einiges ab. Denn handfeste, geschweige denn künstlerisch wirklich herausragende Manifestationen dieser Prozesse bleiben überschaubar. Umso schöner, wenn es sie immer wieder gibt. "Soziale Plastik" hatte bereits Joseph Beuys Kunst genannt, die nicht mehr Kunst ist, sondern Arbeit mit und an der Gesellschaft. Die documenta fifteen führt diesen Gedanken radikal und immer mit dem Risiko des Scheiterns fort. Aber genau dieses Risiko zeichnet diese Weltausstellung in Kassel immer schon aus.