Kunst-Ausstellung "Ansbach Contemporary" startet

Für fünf Wochen können Besucherinnen und Besucher bei der "Ansbach Contemporary", an drei verschiedenen Veranstaltungsorten zeitgenössische Kunst erleben, so der Künstler und Mitorganisator Johannes Vetter. Passend zur diesjährigen Bayerischen Landesausstellung "Typisch Franken?" steht auch die Ansbach Contemporary unter dem Titel "Franken Edition".

Das bedeutet, dass alle 26 ausstellenden Künstlerinnen und Künstler aus Franken kommen oder dort aktuell leben. Darunter sind auch zahlreiche Meisterschülerinnen und -schüler der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, wie Benjamin Zuber, Lisa Wölfl, Gloria Sogl, Goda Plaum, Younghun Lee, Karina Küffner, Tomoe Hikita. Ludwig Hanisch, Fatma Güdü, Johannes Felder,Adam Cmiel und Anita Blagoi.

Das Kunst-Event wählt im Vorfeld mithilfe einer vierköpfigen Jury – bestehend aus den beiden Organisatoren und zwei Kunsthistorikerinnen – die jeweiligen Werke aus. Entscheidend dabei seien Originalität, Ausdruckskraft und Professionalität, so Vetter. Gleichzeitig achte man bei Ansbach Contemporary auf eine Diversität und Vielfalt in den jeweiligen Werken. Zu sehen gibt es Malerei, Skulptur und Video-Installationen.

Kostenloser Eintritt und Führungen jeweils sonntags

Bis 18. September können Kunstinteressierte die 4. Biennale für zeitgenössische Kunst in Ansbach in der Reitbahn, dem Zitrushaus im Hofgarten und dem Stadtmuseum im Zentrum besuchen. Eine Übersicht mit allen Künstlerinnen und Künstlern ist auf der Homepage von "Ansbach Contemporary" zu finden. Der Eintritt ist kostenlos. Führungen gibt es jeweils sonntags um 13.30 Uhr. Treffpunkt ist am Stadthaus.