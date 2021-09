Kunst aus Strumpfhosen im Kloster Wechterswinkel

Verbindung zwischen Osten und Westen

Auf die Idee ist die studierte Künstlerin bei einem internationalen Projekt in Rumänien gekommen, als sie sich nach dem kalten Krieg überlegt hat, was Frauen in West und Ost verbindet. Ihr Ergebnis: Strumpfhosen. "Die waren damals so wertvoll wie Zigaretten und dienten auch als eigene Währung", erzählt sie heute. Der Spagat der gespannten Strumpfhose ist für sie außerdem eine Metapher der heutigen sozialen Spannungen. "Wenn ich etwa an Frauen aus Osteuropa denke, die oft bei uns arbeiten, stelle ich mir genauso eine Spannung vor. Die ganze Familie ist zuhause, ihr Arbeitsplatz ist hier."

Auseinandersetzung mit katholischer Erziehung

Wehe Bamberger selbst ist in Schweinfurt geboren, heute lebt sie in Bad Königshofen im Landkreis Rhön-Grabfeld. In einem weiteren Teil der Ausstellung setzt sie sich kritisch mit ihrer Erziehung und der katholischen Kirche auseinander. Dabei hinterfragt die Unterfränkin mit ihren Werken, was das Wertvolle unseres Zusammenlebens ist. Ihre Fotocollage "Um Gottes Willen" etwa zeigt drei Kinder, deren Kleidung wie die Erde von oben aussieht. Die Künstlerin sagt, genau das sei die Frage, die sie damit stellen möchte: "Braucht es bald drei Erden?" Mit solchen Fragen zur Schöpfung und Umwelt setzt Wehe Bamberger die Besucher in "Verrücken und verrückt werden" auseinander. Bisher haben sich etwa 800 Personen die Ausstellung in Wechterswinkel angeschaut, geöffnet ist sie noch bis zum 7. November.