Kunst aus Schwimmwesten in Roth

Wer in diesen Tagen in den Stadtgarten von Roth kommt, den empfängt ein großes leuchtend oranges Objekt. Schreinerinnen und Schreiner errichten dort das "Haus Europa – Licht an für mehr Menschlichkeit" von Künstler Markus Heinsdorff. Das Kunstobjekt ist zunächst ein sieben Meter hohes Haus auf einer Grundfläche von fünf mal acht Meter aus Holzlatten. Auffällig sind jedoch vor allem die orangenen Elemente: Rund 120 Stoffflächen aus ehemaligen Schwimmwesten, die auf der Holzfassade des Hauses verteilt sind. Tagsüber erhellt die Sonne die Flächen, nachts werden sie angestrahlt.

Aufmerksam machen auf Flüchtlinge

Künstler Markus Heinsdorff aus München greift in seinen Arbeiten die Themen Umwelt, Klimawandel und Flucht auf. Durch den Krieg in ihrem Heimatland seien viele Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet, so Heimsdorff. Und nach wie vor wählten Flüchtlinge aus Afrika die gefährliche Route über das Mittelmeer. Als Symbol für die Flucht steht für den Künstler die Schwimmweste.