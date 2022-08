Kunst auf dem Friedhof: Seelenraum als Ausstellungsraum

Friedhöfe erinnern viele Menschen an ihre Endlichkeit, sie bieten Raum für Trauer und können nachdenklich stimmen. Zugleich gibt es auf Friedhöfen auch immer Elemente, die Trost spenden und Orientierung bieten: Frische Blumen auf Gräbern, kunstvoll verzierte Grabmale und manchmal auch moderne Kunst. Die gibt es in diesem Sommer auf verschiedenen Friedhöfen in Bayern zu sehen. Konzipiert hat die Ausstellungen die evangelisch-lutherische Landeskirche.

Ausstellung nicht in einem Museum sondern auf dem Friedhof

"Unendlich still" heißt die Ausstellung, die seit Mai an mehreren Orten in Bayern zu sehen ist. Das Besondere daran: Die Ausstellung steht nicht in einem Museum, sie befindet sich auf Friedhöfen. Einige Werke sind auf dem protestantischen Friedhof in Augsburg ausgestellt, direkt am Haupteingang finden sich zum Beispiel die Arbeiten des Künstlers Christofer Kochs.

"Ich habe mich dazu entschieden, hier zwei korrespondierende Arbeiten zu machen. Es ist ein offenes Auge und ein geschlossenes Auge", beschreibt Christofer Kochs sein Werk. "Das ist natürlich eine klare Botschaft hier an diesem Ort. Wer hierher kommt, der kommt in der Regel um jemanden zu besuchen, der hier auf dem Friedhof liegt. Das offene Auge steht natürlich für das Leben und das geschlossene für den Tod." Wobei der Mensch den ganzen Tag über blinzle, meint der Künstler. Ein Zeichen dafür, dass jeder Tag aus Leben und Tod, aus guten und schlechten Seiten bestehe.

Kunstwerke wollen anregen, jeden Tag zu schätzen

In den Kunstwerken soll es um die Bewusstwerdung des Lebens gehen. Darum, das Leben jeden Tag zu schätzen. "Es sind zwei Holzarbeiten mit der Motorsäge gezeichnet. Das sind Arbeiten, die sehr stark auf das Licht reagieren durch Verschattung, durch Textur, die entsteht. Das offene Auge ist vertikal liniert. Das geschlossene ist horizontal liniert, was natürlich eine formale Botschaft ist", erklärt Christofer Kochs. Leben und Wachstum würden immer nach oben gehen. Das Horizontale stehe für das Erliegen und Sterben.

Insgesamt sind auf dem protestantischen Friedhof in Augsburg sieben sogenannte Interventionen ausgestellt. Gerhard Roth, der viele Jahre seinen eigenen Betrieb am Friedhof hatte, ist Steinmetzmeister. Er führt Interessierte über den Friedhof und die Ausstellung. "Es sind ja Interventionen, das heißt der Künstler macht was und stellt dann Fragen im Friedhof. Der Besucher ist normalerweise auf sich selber fixiert, beziehungsweise auf seine Trauer. Dadurch kommt ein neuer Aspekt in den Friedhof", sagt Gerhard Roth.

Kunstwerke im Außenbereich haben größere Dimension

Wie will ich selbst bestattet werden? Wie pflege ich meine Gräber? Will ich mich einbringen in diese Kultur der Bestattung oder lehne ich das ab? Fragen wie diese ergeben sich durch den Friedhof als Ausstellungsraum. Auch Christofer Kochs betont, dass der Friedhof anders funktioniert als Museen oder Galerien. Bei Kunstwerken im Außenbereich seien die Dimensionen immer viel größer.

Im Außenraum künstlerisch tätig zu sein, ist auch eine Herausforderung, wenn man beispielsweise mit Klängen arbeitet, so wie Florian Tuercke. Er sammelt Töne, die er konserviert. Diese konservierten Naturtöne werden dann wiedergegeben. Das können zum Beispiel Walgesänge sein, aber auch klanglich umgesetzte Klimadaten. "Ich finde, es ist gar nicht so wichtig zu wissen, was das nun für ein Klang ist. Es ist ein Klangteppich, der entsteht. Wenn man sich darunter stellt und die Augen schließt, dann ist man sogar in einer Klangwolke", sagt Gerhard Roth. Und das sei das Schöne daran.