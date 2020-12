Kundgebung in Nürnberg: Sorge um freie Kulturszene

"Our House" tönt aus den Lautsprechern des Demonstrationswagens am Nürnberger Aufseßplatz. Es ist ein Song aus den 1980er Jahren, geschrieben von der brititschen Ska-Band Madness. Für die Ehrenamtlichen des "Projekts 31" aber ist er topaktuell. Sie sind die Veranstalter der Kundgebung am Samstagnachmittag.

Seit nämlich eine Investmentfirma aus Erfurt das Areal des selbstverwalteten Jugend- und Kulturzentrums "Projekt 31" vor etwa anderthalb Jahren gekauft hat, befürchten die Ehrenamtlichen, dass sie ihr Zentrum bald verlieren könnten.

Ehrenamtliche: Begegnungsorte ohne Konsum schaffen

Seit Jahren engagieren sich zahlreiche Ehrenamtliche in der ehemaligen Autowerkstatt "An den Rampen 31". Bis der erste Corona-Lockdown Mitte März kam, sei dies ein Ort voller Leben gewesen, erzählt die Ehrenamtliche Anna Lena Becker. Es gab ein niederschwelliges Angebot mit Konzerten, Vorträgen und Workshops. Getränke und Essen wurden auf Spendenbasis angeboten.

Menschen aus Nürnberg und der Nachbarschaft schufen so über die Jahre einen Raum voller Kreativität und Kommunikation für alle Altersklassen. Städte bräuchten Orte, an denen sich Menschen begegnen können, ohne konsumieren zu müssen, so Becker weiter. Diese soziale Teilhabe sei allerdings durch die zunehmende Gentrifizierung in den Städten gefährdet.

"Projekt 31" sucht bezahlbare Alternative

Noch dürfen die Ehrenamtlichen des selbstverwalteten Jugend- und Kulturzentrums das Gelände "An den Rampen 31" nutzen. Ende Januar aber könnte damit Schluss sein - dann läuft der auf zehn Jahre befristete Mietvertrag aus. Entstehen soll auf dem Areal ein Wohnblock samt Parkplatz, erläutert Becker. Deshalb seien die Macherinnen und Macher vom "Projekt 31" schon seit Langem auf der Suche nach einer bezahlbaren Alternative. Das allerdings sei gar nicht so einfach.

Fehlender Raum für Kunst und Kultur

Das Problem: Leerstände gibt es zwar einige, allerdings sind diese zu teuer für nicht-gewinnorientierte Initiativen wie das "Projekt 31". Deshalb wollten die Ehrenamtlichen mit der Kundgebung am Nürnberger Aufseßplatz auf ihre prekäre Situation aufmerksam machen. Solidarisch untertsützt wurden sie dabei von mehr als 50 kulturellen Einrichtungen, Vereinen und Initiativen aus der Region. Darunter sind zum Beispiel das Casablanca Filmkunsttheater, die Musikzentrale und das Erlanger E-Werk.