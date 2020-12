Darum sagen Bäume nicht nur an Weihnachten viel über uns aus

Ein Liebes-Bekenntnis muss sich nicht auf Menschen beschränken. Man kann auch Bäume lieben und man muss dafür nicht mal Baum-Umarmer sein. Die Beziehung des Menschen zum Baum geht jedenfalls tief und sie ist sehr ambivalent. Von der nordischen Vorstellung einer Welten-Esche, die Himmel und Erde miteinander verbindet, bis zum Kampf gegen die Rodung des Hambacher Forstes. Das ganze Drama der Menschheitsgeschichte steckt auch im Baum. Und jetzt zu Weihnachten holen wir die gezüchtete blaue Fichte ins Haus. Wer allerdings Hans Christian Andersens Märchen "Der Tannenbaum" kennt über den Dürre-Tod des hoffnungsvollen Weihnachtsbäumchen auf dem Dachboden, der verzichtet vielleicht lieber. Solvejg Nitzke, Germanistin an der TU Dresden, beschäftigt sich liebend gern mit Bäumen. Sie twittert über Bäume, sie schreibt über Bäume, sie forscht über Bäume – darüber, wie sie in der Literatur dargestellt werden, und war deshalb für Barbara Knopf die ideale Gesprächspartnerin rund um das Thema Baum.

Barbara Knopf: Eine Kulturpoetik der Bäume, was muss man sich darunter denn vorstellen?

Solvejg Nitzke: Also diese Kulturpolitik soll in erster Linie signalisieren, dass es mir nicht darum geht, Bäume als Motive oder als Symbole zu lesen. Wenn ich mir Bäume in Texten angucke, gehe ich zurück in der Geschichte. Ich schau mir nicht nur Texte aus der Gegenwart an, die sich viel mit Fragen nach Diversitätsverlusten, Umweltproblemen, Trockenheit oder mit der Intelligenz von Pflanzen beschäftigen. Sondern ich sehe mir eben auch an: Wie liest sich mit diesem Wissen zum Beispiel das Aschenputtel Märchen anders?

Und wie liest sich es anders?

Na ja, Aschenputtel ist ganz interessant, weil es da ja um einen Haselstrauch geht. Haselnuss kann Landschaften überwuchern. Da Aschenputtel von ihrem Vater gerade erst die Nüsse bekommen hat, ist es wichtig, dass das relativ schnell geht. Sie kann ja nicht 80 oder 100 oder 150 Jahre warten, bis der Baum groß genug ist, dass sie mit ihm sprechen kann. Und die Haselnuss ist eine unglaublich nahrhafte Frucht, die in großen Mengen vorkommt. Da sind all diese Dinge mit drin, die diesen Baum symbolisch überhöhen. Und dieses Wissen darum, wie diese Pflanze tatsächlich wächst, kann eine Dimension mit reinnehmen, die über dieses reine "na ja, das ist dann eben irgendwie Zauberei" hinausgeht. Man kann sehen, dass da ein gewisses Wissen über Pflanzen verarbeitet ist. Und dass damit auch eine Form von Beziehung zwischen einem Menschen und einem Baum hergestellt wird, die über einen reinen Nutzen hinausgeht.

Aber diese Beziehung Mensch-Baum, die gibt's natürlich nicht nur in Märchen, sondern auch in der gegenwärtigen Literatur, die sich mit Natur beschäftigt. Peter Wohlleben hat einen Bestseller geschrieben "Das geheime Leben der Bäume" und auf die Vernetzung, die Kommunikation untereinander, verwiesen. Aber er macht es schon so ein bisschen auf unser menschliches System bezogen, also als Anthropomorphisierung.

Diese rhetorische Strategie der Anthropomorphisierung funktioniert ja im Grunde auf eine gewisse Art auch magisch. Wenn Sie sozusagen aus allen Bäumen Freunde und Nachbarn machen und dann eben anthropomorphisieren, dann ist das nicht ganz fremd zu einer magischen Strategie. Man hat eine Altersähnlichkeit, man hat Ansprüche daran, dass man vielleicht selbst so mächtig sein möchte, man schreibt Bäume zu – und das hat ja auch nicht Peter Wohlleben erfunden – , dass sie in Gemeinschaften leben, eben im Wald. Bei Wohlleben funktioniert es dann oft über Dinge, die ein bisschen fremd sind: zum Beispiel über Gerüche oder darüber, dass die Bäume plötzlich hören können, also Sachen, wo man eigentlich sagt, na ja, gut, das kann der Baum eigentlich nicht! Aber da kann er es eben. Das macht das Ganze wieder interessant, weil es Reibungen erzeugt. Und das bringt, glaube ich, Menschen dazu, mehr auf Bäume hinzuschauen.

Gibt's auch andere Strategien? Also wenn man sich so Robert Macfarlane zum Beispiel ansieht, der durch die Naturkundenreihe bei Matthes und Seitz sehr bekannt wurde – das funktioniert ja vielleicht eher literarisch?

Also, Robert Macfarlane ist gleichsam der magischste von den Leuten, die sich gerade in diesem Nature Writing bewegen und versuchen, durch das Beschreiben in literarischer Sprache, also in einer nicht-fiktionalen, sich auf seine Erfahrungen beziehenden, dann aber trotzdem so verdichteten Sprache literarisch sich den Dingen anzunähern, um gerade dieses Magische wieder einzubringen. Was Macfarlane so toll macht: Er versucht gerade bei Bäumen nicht den Baum zu anthropomorphisieren, sondern sich selbst so ein bisschen "bäumischer" zu machen, indem er total ruhig wird, sich irgendwo hinsetzt, einen Platz findet im Baum, wo er sich anpassen kann. Um aus dieser Erfahrung heraus, wie es ist, anders zu werden, als man selbst eigentlich ist als Mensch – oder glaubt zu sein – , dann die richtigen Worte zu finden, diesen Prozess zu beschreiben. Das ist eigentlich nicht viel anders als ein magischer Prozess.